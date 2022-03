Arquitecto del AIFA desconoce muchas cosas del proyecto original en Santa Lucía

El pasado lunes, el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue inaugurado tras casi tres años de construcción.

Tras tener sus primeros días de operación, el arquitecto Francisco González Pulido, fundador de la empresa constructora FGP Atelier, dio a conocer que muchas de las cosas que se vieron tras la inauguración, son diferentes al proyecto original.

González Pulido subió a las redes sociales de la empresa un documental donde se pueden observar diversos diseños y planes maestros del proyecto para Santa Lucía.

Sin embargo, deja en claro que desde un inicio él sólo participó en el diseño del plan maestro, pues la Secretaría de Defensa Nacional no le permitió estar presente en la construcción del aeropuerto, por lo que se quedó muy ausente del proyecto desde la ejecución.

"No he tenido la oportunidad de visitar la obra. He visto algunas cosas en redes sociales y encuentro un resultado hasta ahora muy distante”, señaló el arquitecto.

El arquitecto explica que el objetivo principal era crear un aeropuerto de calidad internacional con una larga vida..

“Yo veo cambios importantes en los puentes de acceso y en las cubiertas de acceso, nosotros habíamos propuesto unas cubiertas a través de membranas de alto rendimiento en el acceso que tenían la misma arquitectura del edificio terminal, el edificio terminal originalmente se había diseñado a base de un concepto piramidal y de alguna forma tenía una referencia a la arquitectura prehispánica y en general de la cultura de Mesoamérica”, añadió.

De acuerdo con González Pulido, la idea original que se tenía “era la de creación de un ecosistema, de un jardín y de presentar la cultura de México, no el folclor de México".

Además, expresó que muchos de los cambios en el proyecto original le preocupan no solo en la operación del AIFA, sino en la calidad de materiales que se pueden apreciar tras la inauguración.

La idea era la de crear un edificio que tuviera una calidad internacional en su construcción, no un edificio de baja calidad, porque eso le da una vida muy larga al proyecto de 30 años o más

Señaló que esto en algún momento se verá afectado pues con el tiempo se tendrá que modificar en la expansión a futuro de este proyecto.

La idea original que se tenía “era la de creación de un ecosistema, de un jardín y de presentar la cultura de México / Foto: Cortesía | AIFA

El arquitecto, si bien, dejó en claro que este nuevo aeropuerto no refleja la actitud moderna planeada originalmente, espera que este proyecto sea una obra de calidad en infraestructura a nivel regional y también a nivel internacional.

“No me queda más que decir que espero que México realmente reciba un gran proyecto porque es lo que merece”.