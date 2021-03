Arranca 2021, con nuevo máximo de remesas

Durante el primer mes del 2021, en México, se recibieron tres mil 297 millones de dólares vía remesas, lo cual es 25.8 por ciento más que en enero del año pasado, según datos del Banco de México (Banxico).

Luego de un cierre de año sin precedentes y contra todo pronóstico, las remesas superaron los dos mil 620 millones de dólares que se recibieron en el mismo periodo de 2020, dejando un nuevo máximo histórico para el arranque de un año.

El mayor porcentaje de dinero enviado por connacionales en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, entró por transferencias electrónicas, que representaron 98.6 por ciento del total ingresado al país, mientras que las remesas en efectivo representaron menos del 1 por ciento.

Con respecto a diciembre, las remesas disminuyeron 363.09 millones de dólares, es decir, 9.9 por ciento, su nivel más bajo desde marzo de 2020.

El monto promedio de envío fue de 343 dólares, lo cual representó un incremento a tasa anual de 6.5 por ciento.

Al cerrar el 2020, las remesas registraron un máximo histórico de 40 mil 606.60 millones de dólares, lo cual representó el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto de México el año pasado.

El fin de semana pasado, durante su gira en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó que de no ser por las remesas recibidas durante 2020, en medio de las crisis sanitaria y económica, se hubiera desatado una crisis de consumo.

“Si no fuese por este apoyo, hubiésemos entrado en una crisis de consumo, la gente no hubiese tenido dinero para comprar lo básico, los alimentos, y eso no sucedió, la gente tuvo recursos para comprar lo necesario, lo indispensable”, apuntó al inaugurar una sede de la Universidad Benito Juárez en Pinos, Zacatecas.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias