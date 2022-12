Arrestan en las Bahamas al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX

Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, fue detenido este lunes en Bahamas después de que lo imputara el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams.

"Las autoridades de Bahamas habían arrestado a Bankman-Fried a petición del Gobierno de EE.UU., con base en una acusación secreta presentada por la fiscalía sobre la que se darán detalles próximamente", informó Damian Williams, a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: Plataforma FTX admite tener más de 1 millón de acreedores tras quiebra

En un comunicado publicado por los medios, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, dijo que su país y EE.UU. "han compartido el interés para que rindan cuentas todos los individuos asociados a FTX que podrían haber traicionado la confianza del público e infringido la ley".

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time. — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022



Estaba previsto que Bankman-Fried testificara por vídeoconferencia ante un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. este martes.



FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y a finales de ese mismo mes, los nuevos gestores de la compañía comparecieron por primera vez ante el tribunal de bancarrotas del estado de Delaware (EE.UU.) para comenzar el proceso de reestructuración.



Los abogados de la nueva directiva y su actual responsable, John Ray, sostienen que una "cantidad sustancial" de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos.



Los nuevos gestores también han denunciado que la empresa tenía una "ausencia total de controles corporativos" y una falta de "información financiera fiable".



La plataforma, que llegó a estar valorada en 32 mil millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3 mil millones de dólares a sus 50 principales acreedores.

Finanzas Más de 150 mil mexicanos compran criptomonedas en Mercado Pago



Sin embargo, Bankman-Fried responsabiliza de la quiebra en parte a la masiva venta de criptomonedas que se produjo a principios de año. Para el fundador de la empresa, esa venta redujo a la mitad la garantía de FTX, de unos 30 mil millones de dólares.



Llegados a esa situación, según Bankman-Fried, la venta de criptomonedas continuó, combinada con una restricción crediticia y una "huida del banco", lo que redujo la garantía a 9 mil millones antes de que FTX se declarara en quiebra.