Asegura AMLO que recuperación económica será sin contratación de deuda

La recuperación económica del país se dará sin la necesidad de contratar deuda externa, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El impulso de la economía, incluyendo la creación de empleos, será resultado de las obras de infraestructura de la Cuarta Transformación, las cuales han sido financiadas con recursos etiquetados en el Paquete Económico.

Según el mandatario, aun sin la contratación de deuda las finanzas públicas se mantuvieron estables, al tiempo que crecieron los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal.

Tan sólo de enero a octubre, los ingresos públicos crecieron 5.1 por ciento anual y ascendieron a 4.8 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante el informe del tercer aniversario del inicio de su gobierno, López Obrador también presumió que México fue uno de los dos países en donde no cayó la recaudación por el cobro de impuestos.

“Los pronósticos dicen que el país crecerá alrededor del seis por ciento, no hemos contratado deuda pública, el peso no se devaluó durante los primeros dos años y 11 meses del sexenio. Sin embargo, por factores externos en noviembre se depreció cuatro por ciento. De todas maneras no hay comparación con lo que sucedió en otros sexenios”, subrayó el mandatario.

López Obrador resaltó que el envío de remesas y los programas asistenciales de su administración evitaron una crisis de consumo en México ante la crisis sanitaria.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en octubre ingresaron cuatro mil 819 millones de dólares en remesas, lo que implicó un aumento anual de 33.8 por ciento y el flujo más alto para un solo mes desde que se tiene registro.