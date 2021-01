Aseguradoras gastarán más de mil mdd por atender el Covid-19

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) estimó que los gastos por atender a pacientes asegurados con Covid-19 podrían ascender a los mil millones de dólares, lo que ubicaría a la pandemia por coronavirus como la cuarta catástrofe más importante a la que ha dado frente esta industria.

Esto, sólo después del Huracán Wilma, en 2005, que afectó principalmente a Cancún, el terremoto del 19 de septiembre de 2017, el Huracán Odile que ocasionó daños en la península de Baja California en 2014 y por encima del Huracán Gilberto de 1988, que también pegó en Yucatán y el histórico terremoto de 1985.

Hasta el 4 de enero del presente año, la Covid-19 ha costado 854 millones de dólares a las aseguradoras en México, otorgándole el sexto lugar entre los eventos más onerosos para las aseguradoras mexicanas, superando ya al sismo del 7 de septiembre de 2017.

“En las primeras reuniones esperábamos no pasar los 300 o 400 millones de dólares y ya andamos en los 800 y hablando de llegar a los mil millones de dólares”, comentó Juan Patricio Riveroll, vicepresidente de la AMIS.

Sin embargo, desechó que esta situación preocupe a las aseguradoras aunque represente un impacto económico importante, ya que dijo, “no es un impacto, desde le punto de vista financiero, que tenga preocupados a las aseguradoras ni a la autoridad regulatoria en general, porque las empresas estamos bien capacitadas, tienen bien sustentados sus productos y sus sistemas de administración de riesgos”.

“Entonces por ese lado no hay ningún temor. De que va a tener un impacto, definitivamente sí lo va a tener”, agregó.

ASEGURADOS TAMPOCO ALCANZAN CAMAS

Edgar Karam, también vicepresidente de la AMIS externó que la falta de camas hospitalarias para pacientes con Covid-19 también ha afectado a las personas aseguradas, por lo que algunos no han podido acceder a un espacio hospitalario.

“Han habido momentos en los que hay cierta saturación, en donde no ha habido espacio para ocupar camas, porque no las hay para pacientes tanto asegurados como no asegurados. Es un hecho, y por eso estamos tan cerca de ellos”, expresó.

En este sentido, informó que la AMIS sostiene, hasta dos veces por semana, reuniones con los distintos hospitales privados con los que tienen alianzas para poder allegarse de información con la que den certidumbre a los mexicanos asegurados.

“Dos veces a la semana tenemos conversaciones con ellos, para que nos den la información, para que podamos generarle certidumbre a los asegurados y a la población en general”, acotó.

SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS Y VIDA

De acuerdo con los datos de la AMIS, hasta el 4 de enero las aseguradoras cubrieron 8 mil 598.2 millones de pesos por indemnizaciones a causa de la Covid-19.

Esto significa atención médica en 21 mil 246 mexicanos que contaban con un seguro de gastos médicos mayores, así como un costo promedio de 404 mil 701 pesos en la atención hospitalaria por coronavirus.

Hasta la fecha el caso más costoso que tuvo que pagar una aseguradora es de 29 millones 41 mil 114 pesos, que presentó un hombre del que no se sabe su lugar de procedencia ni su edad exacta, más que es jóven, debido a la protección de sus datos personales, así como que falleció.

Entre sus datos, Edgar Karam resaltó que por cada millón 479 mil 857 casos de Covid-19 en el país, sólo 1.4 por ciento de estos tiene un seguro de gastos médicos.

Con respecto al reporte de seguros de vida, Juan Patricio Riveroll informó que se han entregado indemnizaciones por un monto total de 8 mil 396.2 millones de pesos hasta el inicio del 2021.

En el caso de los seguros de vida, el caso más costoso fue de 68 millones 520 mil 512 pesos, mientras que el monto promedio que destina una aseguradora para cubrir estos gastos es de 2020 mil 369 pesos.