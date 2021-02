ASF revisará auditoría sobre el costo de cancelar Aeropuerto de Texcoco

La Auditoría Superior de la Federación dijo que revisará la auditoría de desempeño número 1394-DE relativa al costo de la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, la Auditoría Especial de Desempeño (AED).

En un comunicado, la dependencia liderada por David Colmenares, reconoció que “existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco”.

Política "Yo tengo otros datos", dice AMLO, frente a reportes de sobrecosto en cancelación del Aeropuerto

La dependencia señaló en el documento de análisis a la cancelación de la terminal texcocana que su término anticipado costó casi 332 mil millones de pesos, lo que representa 232 por ciento más de lo que anticipó el gobierno de la Cuarta Transformación.

La mañana del lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia diaria que “tiene otros datos” sobre el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

"Exageran, y no solo eso: están mal sus datos. Yo tengo otros datos y se van a informar aquí. Ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas", sostuvo.

El mandatario calculó que, si el costo de la cancelación ascendía a la cifra que señala la ASF, entonces, el costo de la terminal ascendería a 600 mil millones de pesos, y no 300 mil millones, y aun así habría un ahorro de 300 mil millones de pesos con el aeropuerto de Santa Lucía.

En un comunicado liberado a última hora, la ASF reconoció que “el monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”.

“Se ha detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del NAIM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos; además, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación”.

La Auditoría Superior de la Federación señaló que en cuanto tenga los datos, dará a conocer el costo final de la cancelación del aeropuerto.