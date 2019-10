ALAI solicita tiempo para implementar impuestos a plataformas digitales

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) junto a Facebook, Airbnb, Twitter y Mercado Libre solicitaron tiempo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para cumplir con las implementaciones de la reforma fiscal para el pago de impuestos a plataformas digitales sin afectar a los usuarios y que se buscan opciones para la desconexión

Sissi de la Peña representante de ALAI comentó que "los tiempos de implementación son limitados y poco realistas", porque ni las empresas con infraestructura necesaria y el capital humano suficiente les sirve un mes para adecuarse a las peticiones del paquete económico.

"El impacto para los pequeños empresarios del ecosistema digital será considerable porque no tendrán la capacidad para cubrir el trabajo técnico para garantizar los sistemas de facturación".

Luis Antonio González, especialista fiscal socio del despacho Sánchez Devvany, apuntó que el proyecto de retención para los usuarios de plataformas digitales que propone la SHCP afectará sobre todo a las pequeñas y medianas empresas debido a que la retención sobre el costo total de los servicios digitales supondrá una detención de flujo de capital; además de que los tiempos de cumplimiento impedirán que muchas compañías se alineen con la nueva regulación.

"Una de las implicaciones de la reforma para muchas de las personas que transaccionan a través de las plataformas digitales como las que ofrecen servicios en Marketplace al ver disminuidas sus ganancias por retenciones van a regresar a la informalidad", Alehira Orozco, directora de políticas públicas de Mercado Libre.

La sanción para desconectar de internet aquellas plataformas que no puedan cumplir con tiempo y forma con lo que se pide en la iniciativa fiscal "es inconstitucional" y va en contra de convenciones internacionales a los que México se ha adherido.

"La sanción por desconexión a cualquiera que incumpla con las disposiciones fiscales sea un emprendimiento o una personas física que vende e internet o la misma plataforma por no retener o enterar ese impuesto es desproporcionada y no logra el objetivo que persigue porque bajando el switch a una plataforma implica que ya no vas a recaudar más", señaló Lina Órnelas, directora de asuntos públicos de Google.

El próximo 20 de octubre se cumple el plazo para que los diputados aprueben la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 y Google, Facebook, Airbnb, Mercado Libre y Twitter, agrupadas en la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai) y que ofrecen servicios digitales o “intangibles”, como refiere el Paquete Económico 2019, reiteraron su petición para trabajar en conjunto con la autoridad para diseñar la mejor manera de recaudación de IVA.