Aspirante a la secretaría general del STPRM denuncia amenazas de muerte

Esta noche, el candidato a la secretaría general nacional del STPRM, Miguel Arturo Flores Contreras, de la Sección 1, Tampico, hizo un llamado a las autoridades y denunció públicamente que recibió amenazas de muerte y hace responsable de lo que le suceda a él, a su familia o a su equipo de trabajo a Ricardo Aldana, Héctor Sosa y al clan de Carlos Romero Deschamps.

“He recibido amenazas anónimas a instancias de denuncias a las solicitudes ante las autoridades para que se realice auditoría forense al Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab) para que se compruebe que el sistema fue vulnerado, fue hackeado yla verdad salga a la luz pública”, dijo en un mensaje.

“Que todos sepan quien ganó realmente esta elección y se descubra quienes están involucrados en este fraude”.

A sus compañeras y compañeros de las 36 secciones del STPR, en todo el país, les precisó:

“Estén seguros que no vamos a claudicar. No nos daremos por vencidos nunca. Estamos en pie de lucha y nunca más arrodillados. Nunca más amedrentados. Nunca más sometidos a la voluntad de los caciques que tanto daño nos han hecho”.

Vamos a lograr esta hazaña. Defenderé y haré que se respete el voto real de la mayoría, dijo visiblemente convencido.

Y recordó, que “así como en su momento, el presidente Lázaro Cárdenas del Río daba a conocer el 18 de marzo de 1938 el triunfo de los petroleros por su independencia con el decreto de expropiación de la industria petrolera, así saldremos a festejar la victoria”.

Sostuvo: “Daremos un mensaje cuando la mafia haya caído, cuando triunfe la verdadera democracia. Esa democracia que no se presume con discursos huecos; esa democracia que se lucha todos los días por conseguirla”.

Afirmó: “Hoy es el día. Llegó el momento para acabar con la traición cómplice, que tiene nombre, apellido y que intenta dejar en el trono a su heredero. No más engaños; no más corrupción y no más complicidad.

Vamos a devolverle el Sindicato a los verdaderos trabajadores petroleros, porque unidos somos la transformación, dijo en un video para que todos los petroleros de todas las seccionales del país, conozcan esta situación.