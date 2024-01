Aumenta la llegada de turistas a Yucatán

Mérida, Yucatán, 9 de enero.- Aunque el número de cruceros disminuyó en comparación de 2022, el cierre de este año fue superior al número de turistas que arribaron vía aérea a Yucatán, informó el director de Aeropuertos Regionales de Grupo ASUR, Héctor Navarrete Muñoz.

Mientras tanto, David Escalante, presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, diciembre arrojó cifras positivas como normalmente sucede en esta temporada. “ Me atrevería a decir que fue mejor que diciembre del 2022. Es muy probable que muchos turistas nacionales al ver que Acapulco no estaba disponible hayan optado por Mérida pero no tenemos una métrica de cuantos puedan haber llegado al estado por ese tema”, comentó.

Aunque el sector hotelero continúa contabilizando cifras sobre la ocupación registrada en las pasadas vacaciones decembrinas, su presidente, Juan José Martín Pacheco estima un ligero aumento de visitantes.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades aeroportuarias el número de pasajeros en el aeropuerto superó en más del 19 por ciento las cifras del año pasado al pasar de 3 millones 92 mil pasajeros a 3 millones 702 mil.

El director de ASUR, explicó que el aeropuerto internacional de Mérida tiene capacidad para recibir hasta 4.2 millones de pasajeros en un año, y el gran potencial que está teniendo el estado seguramente va a permitir continuar con ésta expansión, agregó.

Vacacionistas en Yucatán. Foto: Archivo OEM

Actualmente en el aeropuerto de la capital yucateca laboran diez aerolíneas que ofrecen sus servicios a los siguientes destinos: Bajío, Guadalajara, CDMX, Monterrey, Oaxaca , Puebla , Querétaro, Santa Lucía, Tijuana, Toluca, Tuxtla, Veracruz y Villahermosa, y 6 rutas internacionales, Toronto, Habana, Guatemala, Dallas, Houston y Miami, con una ocupación superior al 93% en las rutas nacionales, y en las internacionales a un 83 por ciento en promedio”.

Cabe señalar que el sector turístico representa el 11.1 por ciento del PIB en Yucatán.

De acuerdo con datos de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso, disminuyó 31.3 por ciento el turismo de cruceros que arriban a Progreso, al pasar de 99 en 2022, a 68 al concluir el año anterior.

En cuanto al número de pasajeros de cruceros, la reducción fue de 6.6 por ciento al pasar de 252,238 en 2022 a 235,579 el año pasado.

Sin embargo, para este año, están programados 116 arribos de cruceros, 38 más de los programados en 2023.

En cuanto a la ancestral zona arqueológica de Chichén Itzá, su director, el arqueólogo José Osorio dijo que las visitas a esta ciudad maya rebasaron las expectativas.

“Hubo días en los que registraron cerca de 17 mil visitas cuando el promedio es de 10 mil, sin embargo no hay datos específicos que comprueben si el paso del huracán Otis por el estado de Guerrero ocasionó que los turistas voltean al sureste mexicano.