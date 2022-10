Aumento a 12 días de vacaciones: los pros y contras de la iniciativa

El aumento de 6 a 12 días de vacaciones en el primer año de trabajo, como se aprobó en comisiones del Senado de la República, es una prestación en la que México se rezagó en comparación con otros muchos países.

"Lo vemos positivo porque somos de los más atrasados en el mundo en ese aspecto. Como presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), pensamos que estamos a favor de esa iniciativa, pero tampoco dejamos de ver y entender que el momento económico por el que pasamos no es el mejor para este cambio”, afirmó Héctor Márquez Pitol.

En entrevista, comentó además: “Lo vemos muy positivo, qué bueno que se hace este cambio. Pero son dos cosas. Son difíciles estos temas que tienen pros y contras. En el lado de los pros, el análisis son dos cosas por las que estamos a favor: por un lado, en una forma comparativa es una prestación en la que México se ha rezagado en el número de días al compararlo con otros muchos países.

“Vemos que si bien en México la Ley Federal del Trabajo establece 6 días de vacaciones para el empleado en el primer año, en otros países son 3 y 4 semanas. Entonces, en ese aspecto vemos positivo el pasar a dos semanas, ya que serían poquito. Y aun así estaríamos debajo de los otros países”, dijo a El Sol de México.

¿Somos de los más atrasados en este sentido en el continente?

-Somos de los más atrasados en el mundo. Sí, es muy bajo el número de días de vacaciones al cumplir un año de trabajo.

¿Y el otro razonamiento?

-Es que las vacaciones sí sirven. No es solo lo que la gente quiera. Sino que hay estudios de que en la medida que los empleados descansan se vuelven más productivos. Y tiene qué ver que sí alguien no duerme, está muy cansado todos los días, bueno o no se puede concentrar puede tener accidentes, baja su calidad en el trabajo, su ritmo de producción. El descanso ayuda.

¿Y el descanso anual?

-Y también el descanso anual, porque llega el día en que ya la gente está cansada de todo lo que ha hecho en un año, fatigada y tiene también derecho a salir con su familia unos días, a disfrutar de sus vacaciones.

Y no se diga los jóvenes que están con hijos pequeños, que tienen que salir con ellos un rato.

También, culturalmente de repente se ha hecho costumbre que si tomas un día a dos te lo toman a cuenta de tus vacaciones , entonces cuando solo son 6 días, terminan siendo tus vacaciones de nada.

Por eso, como Asociación, como Amech, pensamos que estamos a favor.

¿Y los contras?

-Ahora, no dejamos de ver y entender que hay una contra en todo esto. El momento económico que pasamos no es el mejor para este cambio. Vemos que suben y suben los costos de la mano de obra.

Las empresas estamos en una situación económica algunos dicen a punto de recesión, muchas empresas afectadas por la pandemia y entonces, ahorita pedir que se incrementen los costos indudablemente es difícil por esto.

¿Puede generar despido de personal?

-Además, las empresas en el mes de octubre ya terminaron de hacer sus presupuestos para el próximo año. No es así como diciendo como el gobierno, hasta diciembre. No, en octubre ya tienes los presupuestos del siguiente año.

Entonces, ahorita llegar con que siempre no, que se requiere más, las empresas no te sueltan más. Te dicen: “…Ya te di el presupuesto y ajústalo para poder cumplir con la ley...”

Y por lo tanto, lo que ocurre en estos casos que hay reducción de personal para poderle pagar a los demás lo que cuesta ahora la mano de obra.

Esos son los contras. Es el momento no tan apropiado; pero qué bueno que se dé este cambio.

¿Hablaban de que la AMECH va a presentar una iniciativa sobre esto?

-No. Nos invitaron al Parlamento. Estuve ahí yo. Y básicamente expuse lo que te acabo de decir. Pero la conclusión del Parlamento en marzo, fue positivo. Lo malo es que pasaron tantos meses que ahora, es una situación un poco inoportuna.

¿De acuerdo a los calendarios, en este momento es inoportuna esta iniciativa?

-Ese es el problema.

¿Coparmex también dice que la iniciativa está bien, pero que debe ser gradual y que les preocupa que las pequeñas y medianas empresas tampoco tienen el sustento económico para poner en marcha esta iniciativa?

-Así es. El momento económico es el tema. La iniciativa no es nada mala. El momento económico y el que sea ya octubre, ese es el tema.

¿Todavía falta tiempo para que se apruebe en el pleno del Senado y luego pase a la Cámara Baja?

-Suponiendo que salga muy rápido en noviembre, estamos fuera de tiempo. Se tendría que pensar que la aplicación ya no fuera en el 2023 sino hasta el 2024, refirió el presidente de la AMECH.