Aunque Profeco vigile, BC estima tortilla en 20 pesos por kilo

Ayer, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que intensificará su monitoreo y verificación en los establecimientos y expendios de masa y tortilla del país, ante cualquier irregularidad que pudiera acontecer con el precio de este alimento.

“Estaremos atentos para recibir sus quejas sobre cualquier irregularidad”, expuso el procurador Rogelio Cerda Pérez en su cuenta de Twitter, quien señaló que habrá sanciones de identificar algún caso de aumento arbitrario en los precios de la tortilla.

Lo anterior después de que la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortilla (Unimtac) diera a conocer el posible aumento de entre 1.50 y 3.00 pesos por kilogramo, debido al incremento de los insumos utilizados -gas, energía eléctrica y maíz- para la elaboración de la tortilla.

Sin embargo, en La Paz, Baja California, prevén que un momento a otro suba el precio, luego del aumento en insumos que se registra en los últimos días, desde harinas hasta combustibles y lubricantes, e incluso mantenimiento en las máquinas.

Aunque no hay precio oficial, en La Paz este alimento básico se vende en precio promedio de 18 pesos el kilo, con algunas variaciones menores dependiendo de la calidad de los insumos.

Rosa Guadalupe Pérez López, ex dirigente estatal de la extinta Cámara de la Industria de la masa y la tortilla, señaló que los empresarios no pueden absorber estos aumentos, de tal manera que lo único que van a hacer es trasladarlos a los consumidores.Explicó que aun no hay un estimado, pero consideró que se deberá de acercar a los 20 pesos.