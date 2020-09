Austeridad no siempre es la solución ante crisis: Paul Krugman sobre AMLO

Las medidas de austeridad que buscan aprobación en lugar de solucionar problemas pueden ser muy peligrosas para el futuro de las sociedades, más cuando éstas son gobernadas por líderes populistas de derecha o de izquierda, aseguró el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, durante su participación en el Hay Festival Querétaro 2020.

“Andrés Manuel López Obrador aparenta ser un verdadero populista. Sin embargo, tanto los falsos populistas como Donald Trump o Jair Bolsonaro como los verdaderos populistas, coinciden en la negación sobre la gravedad de la pandemia”, reflexionó el economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts (IMT) después de presentar su libro Contra los zombis. Economía, política y la lucha por un futuro mejor.

➡️ Es muy claro que el mundo de Borges no es mi mundo: Mario Vargas Llosa

"Nothing about the US makes sense unless you talk about race. The legacy of slavery and the things that followed are essential to everything. It's why the US looks nothing like other wealthy countries" - @paulkrugman at #HayDigitalQuerétaro last night 📖 https://t.co/oMPO1POp2u pic.twitter.com/Yq9OGggybn — Hay Festival (@hayfestival) September 4, 2020

Las políticas de austeridad, dijo Krugman, sólo funcionan en países que son capaces de vivir con sus propios recursos. Y aunque la emergencia sanitaria por Covid-19 traerá efectos negativos a las economías de todo el mundo, sufrirán más aquellas que, por su condición de emergentes, padezcan deudas o déficit presupuestal, aseguró.

Literatura Un Quijote contemporáneo en voz de Salman Rushdie

En abril pasado, el gobierno de AMLO aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, a través de la cual se ordena el recorte presupuestal de hasta el 75% en los gastos operativos de todas las dependencias públicas. Con esta medida, se ahorrarían 63 mil millones de pesos. Las instituciones más afectadas serían la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Hay límites respecto a lo que se puede gastar, y la austeridad no siempre es una mala idea, pero si no se conoce la historia, hace que los gobiernos no vivan dentro de sus propios medios”, comentó el economista estadounidense y autor de 27 libros.

➡️ Gael García da detalles reveladores sobre la película Chicuarotes

Una gran lección que ha dejado la pandemia es que la democracia y la seguridad social van de la mano. Según Krugman, en los momentos de crisis, siempre hay un riesgo de perder los valores democráticos, lo cual resultaría trágico para una sociedad que combate el coronavirus con sistemas de salud deficientes.

“El mensaje para nuestros tiempos, luego de que pensáramos que la democracia y la seguridad social son temas separados, es que justamente se trata de dos asuntos que van de la mano. Esto nos pone en un gran peligro de perder las cosas que ya habíamos logrado. En estos momentos de crisis es cuando debemos de tratar de conservar la democracia y de traer más seguridad social en los próximos años. Estamos muy cerca de perderlo todo, espero que no sea el caso”, señaló Krugman.