Automotrices piden al IMSS avale su protocolo para reapertura de plantas

Este lunes las industrias automotriz y de la construcción comenzaron el registro de protocolos de operación con base en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral que publicó el gobierno federal, para reiniciar operaciones esta misma semana.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) confirmaron a El Sol de México que las empresas asociadas subieron a la plataforma del IMSS desde ayer los requisitos para obtener el visto bueno de la autoridad y reiniciar actividades tras casi dos meses de paro debido a la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19.

Finanzas Volkswagen dejará de fabricar autos ante baja demanda

Este lunes, el gobierno federal publicó los lineamientos que deberán cumplir las industrias antes de reiniciar operaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó en su conferencia mañanera que los lineamientos consisten en un cuestionario de 70 preguntas y un apartado en el que la empresa se compromete a llevar a cabo medidas sanitarias para proteger a sus trabajadores.

“Son trámites sin burocracia, es decir, no engorrosos, no que tarden mucho tiempo y a partir de la confianza (…) Y bajo protesta de decir verdad se les autoriza, no hace falta una inspección, sólo al paso del tiempo; desde luego, si hay denuncias de los trabajadores, de los ciudadanos, se interviene y si no, va a haber una insaculación por sorteo para hacer inspecciones”, refirió el mandatario.

De acuerdo con los lineamientos, las industrias podrán reiniciar actividades luego de recibir la aprobación del IMSS sobre sus protocolos, tiempo que llevará hasta 72 horas.

Entre las medidas que deben integrar las compañías están la sana distancia para evitar el hacinamiento en las empresas y garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos.