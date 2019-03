Bajar comisiones e inclusión financiera, temas de AMLO a tratar en la convención bancaria

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hoy en la Convención Nacional Bancaria planteará dos temas: que bajen las comisiones con mayor competencia y que se dé mayor inclusión financiera.

Aseguró que buscará que en los bancos no haya monopolios y que un banco o dos o tres no se queden todo el mercado.

Eso considero que no se resuelve reglamentando o regulando, eso podía quedar como una última instancia o recurso, pero hay otros pero que haya, si es necesario, más bancos, todos los que se requieran y si hay competencia eso va ayudar a bajar comisiones.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que habrá de convocar a los banqueros de manera respetuosa a que bajen las comisiones con competencia, voy a asistir el año próximo voy a ir y quiero "entregar un reconocimiento al banco que lleve a cabo un plan que cobre menos en remesas, si compiten en eso y hay resultados sería algo de reconocer", ya que estamos hablando de 35 mil millones de dólares al año.

Manifestó que el otro tema que plantearé es la inclusión financiera.

No es posible que haya tanto atraso en el país en cuanto a la inclusión financiará que no existen bancos en la mitad de las cabeceras del país, tienen que ampliarse.

Puntualizó que no es posible que en Guelatao donde nació Benito Juárez no hay comunicación por teléfono porque no ha llegado la telefonía móvil.