Restaurantes, en economía de guerra por pandemia

La contingencia sanitaria por el coronavirus comienza a poner en jaque a restaurantes de todos los tamaños.

Todos estos giros viven una economía de guerra, donde todavía es imposible calcular el daño económico y los empleos que se perderán cuando concluya la crisis.

“Entramos a una economía de guerra donde hay que cuidarnos. Estamos entrando en una economía compleja: si las gripas se llevan un mes se convierten en neumonía, con la gripa no te mueres, pero con la neumonía sí”, dijo Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en entrevista con El Sol de México.

Asegura que las ventas están por los suelos y su valor del mercado del sector caerá más de 20 por ciento (o 41 mil 800 millones de pesos) por la emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19).

“Se están juntando factores como la depreciación del peso, la degradación de la calificación, una recesión, un desempleo: a grandes problemas, pues hay grandes soluciones y no puedes solucionar una pandemia de esta naturaleza con medidas que no sean del mismo volumen”, dice el empresario, quien heredó de su familia el gusto de la cocina y comida. Su padre fundó los restaurantes La Mansión y a él le tocó trabajar en el negocio familiar y emprender los propios.

Con preocupación y resignación, mira su celular, que no deja de sonar y recibir mensajes de WhatsApp de los afiliados, quienes no saben cómo enfrentar la crisis del coronavirus y económica. “Una de las razones por las que estoy saturado es porque tengo comunicación con todos, seguramente debo de tener 500 mensajes en este momento”, asegura el director general de Operadora de Restaurantes, una empresa que administra el Restaurante Savannah y Los Chapulines.

“Hay una preocupación tremenda entre los afiliados a Canirac de qué va a pasar y no tengo la bolita mágica y lo que les digo es que tomen sus precauciones”.

Además, de acuerdo con el presidente de la Canirac, 90 por ciento de los restauranteros son pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales generan más de 2.1 millones de empleos en el país.

—¿Cuántos restaurantes grandes están cerrados en México?

—En la Ciudad de México están cerrados ahorita como 700 y son lugares con un promedio de 35 a 40 empleados. Las ventas en los restaurantes de Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos están en el suelo por la contingencia sanitaria.

—¿La crisis del coronavirus es más fuerte que la influenza en 2009?

—En 2009, las medidas fueron más drásticas y la crisis duró dos semanas. En esta ocasión, la sociedad se adelantó y la gente dejó de ir después del 15 de marzo a los restaurantes.

—¿En cuánto calculan las pérdidas del sector restaurantero?

—En 2009 perdimos nueve por ciento del valor como gremio y nos tardamos 10 años en recuperar el valor. Y si esto se va un mes estamos hablando de recuperarlos en los próximos 15 años.

—¿En cuánto está calculado el valor del sector restaurantero en 2019?

—En 2019 cerró en 209 mil millones de pesos.

— ¿Si se prolonga por un mes la contingencia sanitaria quebrarán empresas?

—Sí claro, porque hay quien vive al día.

—¿Unos 30 o 40 millones de mexicano viven al día?

—No tienen ahorros, porque no han tenido esa fortuna de tener ahorros y de qué los vamos a culpar. Al menos nueve restaurantes, que abren el primer año, desaparecen en un sector muy competido. El restaurante es la primera opción de empleo de la gente que no tiene dinero, así como es la primera opción de autoempleo cuando se pierde el trabajo. Son dos millones 100 mil personas trabajando y como digo son dos millones 100 mil hogares de manera directa afectados por la crisis.

—¿Los bancos y las consultoras hablan de una caída de entre 20 y 30 por ciento del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de 2020?

—No será tan agresivo, pero mover un punto del PIB cuesta mucho trabajo.

—¿Mover un punto del PIB sólo representa trabajo?

—Muchísimo dinero. Por ejemplo, ahorita se nos están juntando muchas cosas, especialmente se suma que hayan degradado la calificación soberana de México.

"La baja de la calificación afecta, porque la confiabilidad de México y a la industria se le cobrará una tasa de interés mayor por ser poco confiables.

—¿A la industria le pega el dólar?

— El dólar andaba en 19 pesos y ahora anda en 24 pesos: hay muchos productos en los restaurantes, que no son nacionales. Yo no conozco whiskys mexicanos, ni conozco ginebra, ni vodka.

—¿Qué incentivos fiscales pidieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?

—Ya hicimos todas las solicitudes de incentivos fiscales que te puedas imaginar, pero en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no va a dar apoyo. Hay un tema de ideologías para no ayudar a la empresa, la cual si desaparece ya no habrá empleos, aunque cuides al de abajo.

El martes, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que urge tomar medidas para evitar un colapso y solicitó al presidente que mientras dure la pandemia se difiera a seis meses la presentación de la declaración fiscal de 2019, y permitir el pago de impuestos en 12 parcialidades.