Banco Azteca defiende alianza con el gobierno de AMLO

Banco Azteca aseguró que su infraestructura y alcance aseguran el éxito y oportunidad en la entrega de apoyos sociales por parte del gobierno.

En la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las malas prácticas de la institución bancaria y su participación en la entrega de apoyos.

“Necesitamos -dijo- crear una red de sucursales del Banco del Bienestar, en eso estamos, pero también esto requiere de resolver otro atraso: la falta de cobertura de Internet, de conectividad”, que es lenta, deficiente y cara.

“Si no tenemos la red de comunicación de Internet es muy difícil el que podamos llevar a cabo operaciones para que con tarjetas la gente pueda recibir su apoyo y que no se requiera de intermediarios, que no se reparta el dinero en efectivo, porque hemos probado que no llegaba el dinero de los programas sociales o no llegaba completo, había moche, piquete de ojo”, respondió el mandatario.

Foto: Especial

"Solo Banco Azteca cuenta con el engranaje financiero a escala nacional", aseguró ayer el banco en un comunicado, en el que aseguró que las transacciones se harán de manera segura para que el dinero llegue a quien debe llegar y se "garantiza así el éxito en la entrega de estos programas, siendo el aliado ideal del gobierno de México para la dispersión de apoyos sociales".