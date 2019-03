BBVA aún no decide quitar la marca Bancomer: Eduardo Osuna

El vicepresidente y director general del grupo financiero BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, dijo que el cambio de marca es un debate de estrategia comercial, permanente, que ha ido y venido, pero cuando se tome esta decisión, “si es que se toma”, habrá una estrategia formal para responder al tema.

El diario El País publicó que el grupo español se propone unificar su marca a nivel global, una decisión con la que desaparecerían todos los nombres locales de la entidad.

“BBVA llegó a México en 1992, de la mano de Promusa y luego compraron Bancomer en el 2000, desde entonces el debate de la marca es permanente, desde esas épocas, si somos BBVA, Bancomer o Promusa, si somos azules o verdes, es un debate de estrategia comercial, permanente, que ha ido y venido”, dijo en entrevista con El Sol de México, previa a la 82 Convención Bancaria, a realizarse la semana próxima en Acapulco.

BBVA Bancomer es la institución financiera más grande del país con más de 20 millones de clientes. El año pasado, México aportó 44 por ciento de los ingresos totales del grupo español.

¿Desaparece el apellido de Bancomer?

Hay que estar siempre abiertos a cuál es el nombre, pero lo relevante en este debate es cuál es la oferta comercial, el servicio que damos, cómo traemos la innovación y las experiencias de otros países y cómo México le aporta al resto del grupo.

El debate tiene que estar ahí y siempre hemos discutido cuál es la marca en los más de 25 años que BBVA ha estado aquí.

¿Cambiar el nombre tendría un impacto por el arraigo de la marca Bancomer en México?

Cuando se tome una decisión de este tipo habrá que hacer una estrategia formal, pero es algo que seguramente tendrá sentido cuando se tome esta decisión, si es que se toma.

Lo que queremos es mejorar nuestra oferta de productos y servicios para nuestros clientes, traer lo mejor del mundo que tiene BBVA a México, que es lo que ocurre hoy, y esto no puede estar ligado a si un banco se llama de una forma o de otra.

Foto: Roberto Hernández

Rumbo a la próxima reunión anual del sector ¿cuáles serán los temas relevantes para el grupo financiero?

El tema central, como el nombre de la Convención lo indica, tiene que ver con el futuro de la banca en términos de la digitalización, las nuevas tecnologías y todo lo que se pueda hacer en términos de la disrupción tecnológica para una mayor inclusión financiera y cómo garantizar que los servicios lleguen a la población.

Eso es parte del objetivo de la agenda de la Convención y que además se alinea muy bien con lo que hemos venido trabajando con las autoridades desde el punto de vista del CoDi, que ya se anunció, y algunas medidas adicionales que se hicieron por parte del secretario de Hacienda.

Como el banco más grandes del país ¿cómo perciben el rol de Bancomer en la relación del sector con el gobierno?

Hay una enorme oportunidad de mejorar el marco regulatorio en términos de comisiones, en muchas aristas ligadas a la evolución que ha tenido el sistema y a las nuevas tecnologías ya disponibles en México. Sí hay espacio para poder evolucionar y que el usuario tenga una mejor experiencia en todos los productos.

El diálogo es bueno porque es un diálogo franco, donde tenemos una misión común de cómo mejoramos los productos y el sistema financiero, además de cómo seguimos siendo un gran aliado para el crecimiento de México.

Sobre la meta de crecer al 4 por ciento ¿cuál debe ser el rol de la banca y de Bancomer?

La banca es clave en que esto ocurra. Sin una banca sana, promotora del crédito, es imposible tener una economía sana y tener estos ritmos de crecimiento. La banca juega un papel clave al tener un efecto multiplicador a través del financiamiento. Con las condiciones macroeconómicas estables, la banca va a seguir prestando. La Coca Cola gana dinero vendiendo refrescos, nosotros vendiendo créditos.

Bancomer va a ser un actor super relevante en el mercado por su tamaño, por la innovación que tenemos, por los procesos y porque tenemos presencia en todas las geografías, segmentos y todas las industrias. Vamos a ser un gran actor en lo que ocurra en esta administración y en los siguientes años.

En el tema de las comisiones ¿cómo va el tema con los legisladores?

Ha habido muy buen diálogo tanto con el Senado como con Diputados, bien coordinado por el Banxico y la Secretaría de Hacienda, y se ha logrado una muy buena amalgama entre los intereses de lo que quieren los legisladores y la parte técnica.

El objetivo tiene que ser cómo esta nueva regulación genera una competencia que nos obligue a mejorar a todos, pero que tampoco sea un inhibidor de la inversión. Lo que queremos es un sistema financiero que siga creciendo y que siga invirtiendo en este país.

¿Habrá algún anuncio en este sentido en la Convención Bancaria?

No sé si esté listo, pero lo importante no es la premura sino que sea profunda, que incentive la competencia y que no sea un inhibidor de la inversión en el futuro y, sobre todo, que premie al cliente.

La historia de la banca en México es una historia de éxito, el regulador ha hecho un gran trabajo en términos de comisiones, de fijar los estándares para que el sector sea competitivo.

Han hecho un gran trabajo los reguladores en el pasado y sin duda hay espacio, pensando en que la banca ha cambiado, que la tecnología ha mejorado, el posicionamiento de varios bancos también se ha modificado y ahí es donde podemos mejorar sin duda para pensar cómo trasladamos más beneficios a los clientes.

¿Cómo ven la llegada de Adalberto Palma a la CNBV?

Adalberto Palma es una persona que sabe de banca (...) me parece que inyecta ojos frescos al sistema.

Foto: Roberto Hernández

Tenemos que trabajar con una visión de mediano y largo plazos, y no sólo de la coyuntura que estamos viviendo. Sobre todo tenemos que buscar incentivos para que haya más formalidad, menos uso del efectivo y que nos ayude en muchas aristas que tienen que ver con corrupción, crimen organizado, cosas que a la sociedad le duelen y que a la banca también. El regulador tiene que ser un gran promotor de cómo alineamos estos incentivos para la sociedad y todos los entes económicos.

¿Cómo van en el tema de dispersión de programas sociales siendo el banco más grande del sistema?

Ya estamos participando. Teníamos productos justamente diseñados para la dispersión de los programas sociales y en algunos programas nuevos de esta administración ya estamos trabajando en ofrecer soluciones.

Lo que hay que aprovechar es lo que ya tenemos, de tal forma que seamos un verdadero aliado en todos estos momentos que estamos viviendo en el país.

El lema de la Convención Bancaria es la banca del futuro, ¿cómo es ésta para Bancomer?

Es algo que hoy estamos viviendo, es una disrupción tecnológica muy importante. Cuando hablamos de la banca del futuro pensamos que ya está ocurriendo en otros países y no en México, pero en el país ya está pasando una gran disrupción tecnológica en términos de regulación y solvencia, pero también somos referente en cuanto a la ley Fintech y procesos.

El grupo tiene operación en muchos países y uno de los más avanzados en términos de competitividad es México y eso nos obliga a seguir invirtiendo.

¿Ya están listos para implementar el CoDi que se presentará en la Convención?

El sistema se implementa en septiembre (...) Pero vamos a ser de los primeros, sino es que el primero.