Beatles, Rolling Stones, Eagles: esta es la playlist del TLCAN en Spotify

Una playlist de canciones de los Beatles, The Rolling Stones, Eagles, Coldplay y War, ha sido creada en Spotify para conmemorar la complejidad y estado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Muchos se preguntarán que tienen que ver estos grupos con las negociaciones, pero al leer y escuchar los títulos que la reportera de comercio del portal estadounidense Politico, Megan Cassella, que creó la playlist, se entiende que es un pequeño guiño al estado de la negociación que ha pasado en momentos de fricciones y tensiones entre los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá.

La playlist inicia con la canción “Why Can’t We Be Friends” (¿Por qué no podemos ser amigos?) de la banda estadounidense de funk War.

También está “We Can Work It Out” (Podemos resolverlo) de los Beatles, “Heartache Tonight” (Angustia esta noche) del grupo de country rock y folk rock Eagles, “Give A Little Bit” (Den un poquito) del británico Supertramp y “Don’t Give Up” (No te rindes) de Morgan Page.

Las canciones también incluyen “Road To Nowhere” (Camino a ningún lugar” )de Talking Heads, “Take It Easy” (Tómalo con calma) de Eagles, “Fix You” (Arréglate) de Coldplay y “Don’t Dream, It’s Over” (No sueñes, se acabó) de Crowded House.

En total son más de 70 canciones, todas en inglés, que se encuentran en esta playlist. Se incluyeron a otras cantantes como Pink, Evanescence, Max Stalling, Elvis Presley, Aerosmith, Céline Dion, Billy Joel, Dixie Chicks, Led Zeppelin, Queen, Elton John, Fugees, Gloria Gaynor y Marvin Gaye, entre otros, con canciones, cuyos títulos tienen algún significado para las negociaciones.

La playlist recalca los altibajos por los que ha pasado la renegociación del TLCAN que inició el 16 de agosto de 2017 y cuyo proceso sigue un año después, llegando a una mayor complejidad debido a los temas más sensibles que los negociadores están tratando de destrabar.