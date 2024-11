Una app se beneficia de la caída de Twitter: cómo es Bluesky

Twitter era la red social ideal para las personas que deseaban compartir sus pensamientos y generar debates en redes sociales. Sin embargo, la popularidad de esta plataforma digital comenzó a caer desde que fue comprada por Elon Musk.

Además del cambio de nombre a X, Twitter sufrió una serie de modificaciones traídas por su nuevo dueño, entre la prohibición de compartir enlaces a otras redes sociales, pagar por tener la verificación de la cuenta, despidos masivos de empleados y acusaciones de promover el racismo y discursos de odio, o utilizar contenidos sin permiso, los usuarios fueron dejando de lado la app del muerto pájaro azul.

Sí X, antes Twitter, carecía de popularidad, la red social poco a poco se está quedando sin usuarios, debido a que actrices como Jamie Lee Curtis y Bette Midler han decidido abandonar la plataforma tras el anuncio de que su dueño, Elon Musk, se sumará al gabinete del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

Ante el declive de X, la red social Bluesky ha conseguido conquistar a los fanáticos de Twitter, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre la aplicación.

¿Qué es Bluesky?

Bluesky es una red social con más de 16 millones de usuarios, la mayoría originarios de Estados Unidos y Reino Unido.

A diferencia de Threads, la red social de Meta similar a X, Bluesky prioriza los contenidos noticiosos, deportes y contenidos informativos que permiten a los usuarios estar al tanto de lo que pasa día a día.

En Bluesky se pueden encontrar temas diversos, desde información dura como el seguimiento de un huracán, hasta contenido soft como deportes, memes e incluso gustos musicales.

Sumado a ello, la red social permite crear bases de datos, conocidas como stater packs, de personas a seguir para que, en caso de que seas nuevo en la aplicación, puedas ubicar a personalidades como periodistas, curadores de arte, dueños de empresas, medios de comunicación, entre otros.

Starter packs are genius, but I was surprised there wasn't a list of them for people to find. So I built it: blueskydirectory.com/starter-pack... The website monitors the packs being shared and adds the ones it finds to the database. Missed your stater pack? Message me and I'll get it added.



[image or embed] — Mubashar “Mubs” Iqbal (@mubashariqbal.com) 11 de noviembre de 2024, 10:13

Bluesky también tiene un algoritmo personalizado que le muestra a las personas el contenido que va de acuerdo con sus intereses. Además, divide el feed en tres partes: los seguidos, descubrir contenido similar a tus gustos, y las publicaciones populares entre tus amigos.

También, muestra los enlaces y publicaciones más populares, todo actualizado a las últimas tres horas.