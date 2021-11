Buen Fin 2021: Profeco declara al "rey de las ofertas falsas" y las tiendas con más reclamos

Durante el pasado fin de semana se llevó acabo de 11a edición del Buen Fin y como cada año los mexicanos se volcaron a las tiendas para aprovechar las ofertas ofrecidas.

A pesar de lo anterior, entre los consumidores está generalizada la idea de que previo a las ofertas de este fin de semana se incrementan los precios de los productos para que aun con el descuento se cubra su precio real o incluso sea más alto que normalmente.

Finanzas

En este sentido, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló qué comercio se convirtió en el rey de las ofertas falsas de este 2021.

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Sheffield dio a conocer que Chedraui fue la tienda que más operaciones indebidas realizó.

El funcionario puso como ejemplo un incremento del 27% al precio de las croquetas para perro durante la semana previa al Buen Fin, para posteriormente anunciar una oferta del 25%, con lo que al final el precio terminaba 2 por ciento por encima del valor original.

"¿Qué son esos cotorreos? Le suspendimos su promoción. No es a fuerza. Si no quieren una oferta, no la pongan, pero no digan mentiras", comentó el titular de la Profeco.

De igual manera, se presentó un caso donde la cadena de supermercados se negaba a respetar el precio de una charola, argumentando que el valor se había expresado en dólares.

En el primer caso, Profeco suspendió la promoción anunciada en las croquetas; mientras que en el caso de las charolas, la empresa tuvo que respetar el valor anunciado en pesos mexicanos.

Las tiendas con más quejas

Ricardo Sheffield resaltó también la disminución en el nivel de quejas para esta edición del Buen Fin, con un total hasta este lunes de 472, mientras que el año pasado se registraron más de mil.

Las tiendas que más quejas acumularon fueron Sam's, con 85 quejas; Walmart, con 62, y Soriana, con 37. Los departamentos con más conflictos fueron Ropa y Zapatos, Abarrotes y Vuelos/Transporte.

A pesar de esto, el 89.7 por ciento de las quejas se resolvieron a favor del consumidor mediante la conciliación realizada por Profeco.