Buena póliza y asesoría, vitales para recibir indemnización justa tras siniestros

Para recibir una indemnización justa tras sufrir un siniestro, es vital disponer de un buen contrato de seguro y conocer cómo efectuar la reclamación ante la aseguradora, señaló hoy en rueda de prensa el especialista Manuel Gallardo, quien recomendó contar con asesoramiento profesional.



"Los errores irreparables en materia de seguro cuestan dinero y tiempo", alertó en Ciudad de México Gallardo, socio fundador de Gallbo, la primera empresa mexicana dedicada a la reclamación de seguros.

Explicó que, generalmente, cuando los clientes contratan una póliza de seguros, solo se fijan en que el contrato, que puede tener de 5 a 300 páginas, contenga su nombre, su dirección y la cantidad a pagar, pero se olvidan de sus "obligaciones" y de lo que dice el resto del documento.

Lo que no está cubierto en el seguro viene en letra grande en el contrato, pero los clientes no lo leen o no lo interpretan bien. Lo mejor es apoyarse en expertos y no ir solos



Manuel Gallardo

Gallardo contó que a menudo se encuentra con casos de personas que tienen un negocio y que en el contrato firmado con su aseguradora se afirma erróneamente que disponen de medidas como vigilancia las 24 horas o alarma contra incendios en su local.

Es muy común que en la póliza figure que el incumplimiento de estas medidas permite rescindir el derecho a indemnización, por lo que los clientes que no disponen de esos elementos pierden sus seguros Manuel Gallardo

Además, señaló de que al contratar la póliza, hay muchas cláusulas que favorecen al cliente "que ni siquiera tienen coste, solo es cuestión de pedirlas", pero el desconocimiento provoca que no sean solicitadas.

Sin embargo, contradijo la creencia popular de que las empresas aseguradoras no quieren pagar a los asegurados y recordó que están obligadas por ley a hacerlo.

La mayoría de las personas que sufren siniestros se quedan con la idea de que las aseguradoras no pagan o no quieren pagar. Sí quieren pagar, pero si no lo reclamas correctamente o no tienes una póliza correcta, el resultado será incorrecto

De hecho, informó de que en 2017 aumentó 18,7 % el pago de indemnizaciones respecto a 2016, alcanzando una cifra de 307.811 millones de pesos (16.390 millones de dólares).

Parte de ese aumento se debió a los terremotos de septiembre en México, que dejaron unos 400 metros y decenas de edificios caídos, y provocaron 43.130 reclamaciones por seguros de daños, de vehículos, de vida, de gastos médicos y de gastos funerarios.

Asimismo, las reclamaciones por riesgos hídricos aumentaron 81,74 % como resultado de las inundaciones de mayo a julio y los huracanes Lidia, Katia y Max, de agosto a septiembre.

Gallardo enfatizó que México es un país con zonas de "alto riesgo" de fenómenos naturales y que la intensidad irá en aumento debido al cambio climático, por lo que recomendó pedir asesoramiento a la hora de hacer una "reclamación correcta" de la póliza.

