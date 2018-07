BusinessKids, el lugar ideal para pequeños emprendedores

María del Carmen Cabrera Cisneros, fundadora de BusinessKids, es un huracán vestido de rojo que llena el pequeño salón de clases donde recibe aEl Sol de México. El tiempo le resulta tan precioso que habla tan rápido como una ametralladora, pero lo hace sin dudar mientras se pinta los labios, se pone aretes, manda correos, organiza la empresa y pide silencio a los niños.

Para esta empresaria de mirada analítica y plática abundante emprender no es cuestión de riqueza o estatus, sino de crear algo nuevo, es una faceta innata de la naturaleza humana y la mejor etapa para hacerla florecer es durante la niñez, antes de que los miedos, los traumas y la presión social nos empujen a dejar la creatividad de lado para sumarnos a las filas de una gran empresa.





Cada niño que no emprende, que se guarda sus ideas, es un adulto perdido. Cuando un niño emprende tatúa en su cerebro que es capaz de lograr algo. Un niño que va creciendo de la mano del emprendimiento cree en sí mismo, con confianza y autoestima, y esa es la forma de llegar al éxito, que no es dinero, sino de plenitud de vida

BusinessKids es el primer centro de desarrollo emprendedor enfocado a niños y adolescentes en México. Mediante el juego, clases particulares, cursos de verano y seminarios de fin de semana, los muchachos reciben educación en las áreas de ética, ventas, compras, administración, liderazgo y mercadotecnia, así como educación financiera, ahorro, inversión y cuidado del dinero.

Foto: Ernesto Muñoz

Con esto, los alumnos desarrollan la capacidad para concretar proyectos propios tan diversos como su imaginación se los permita y en algunos casos crear empresas propias, pero también generan habilidades intrapersonales para plantearse más seguros frente a un mundo cambiante y cada vez más hostil.

"En el momento en el que tú le das emprendimiento a los niños ellos entienden que pueden vivir haciendo lo que más aman, saben que tienen la libertad de elegir y que no sólo se deben limitar a que les den trabajo. Que trabajen en una empresa también se vale, pero que trabajen con una mente emprendedora, de manera creativa e innovadora.

"México es líder en emprendimiento infantil. El mercado se resiste, a veces no puede seguir con cosas innovadoras, pero hemos contado con el apoyo de muchos padres de familia. Esto no creció conmigo sola, es gracias a mi equipo de franquiciatarios, todos juntos hemos logrado que el emprendimiento infantil sea lo que es hoy, primero en BusinessKids y ahora empieza a ver brotes de competencia a nivel mundial", dice.

Las actividades de Maricarmen le han llevado a decantarse también como locutora de radio y productora televisiva mediante las producciones audiovisuales que BusinessKids ha generado para su difusión, así como organizadora de congresos de niños emprendedores.

Autoconfesa integrante de la generación X, María del Carmen es una de las pocas ingenieras industriales entre sus compañeros de la Universidad Iberoamericana. De su madre aprendió el valor de ser una mujer autosuficiente y de Procter & Gamble las oportunidades que llegan del fracaso.

Luego de un año de pasantía en la empresa internacional, dueña de marcas como Eukanuba, Crest o Pampers, su contratación fue rechazada debido a su poca disposición a "ser moldeada", por lo que decidió emprender a sus 23 años.

Foto: Ernesto Muñoz

"Mi generación es una muy golpeada, porque cuando llegó a la vida laboral los puestos directivos de las grandes empresas ya estaban ocupados por generaciones anteriores. Era quizá demasiado emprendedora, proponía cosas y chocaba con mi jefe, (...) en pocas palabras me corrieron, pero me hicieron el favor de mi vida", recuerda.

Luego de establecer un estudio fotográfico María del Carmen ubicó su pasión en su propia empresa de exportación de plata mexicana en medio de la crisis conocida como Efecto Tequila, en 1994. Fue entonces que conoció de primera mano la ausencia de la educación emprendedora entre los mexicanos más necesitados.

"Veíamos que los artesanos necesitaban capacitación y empezamos a dar cursos, empezamos a ver un problema importante porque los adultos no emprendían, llegaban con miedo, con inseguridades y empecé a investigar. La respuesta está en la infancia, en los adultos tenemos poco qué dejar".





LA DEUDA SOCIAL

Foto: Ernesto Muñoz

Mía Escalante, creadora del champú anti piojos I’m well, alumna de María del Carmen, es uno de los casos más reconocidos del impacto de la cultura empresarial que ésta última promueve. Mediante la asociación con los empresarios Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera, Patricia Armendáriz, Jorge Vergara y Carlos Bremer, la niña de apenas siete años consiguió un capital de 250 mil pesos a cambio de 40% de su empresa en el reality show Shark Tank México en septiembre de 2017, pero existen otros casos de emprendimientos infantiles salidos de las aulas de Maricarmen como tiendas de peces, libros publicados sobre la materia, cadenas de bisutería, dulcerías, tutorías para niños o empresas de desarrollo web, por decir algunos. Al momento, el modelo patentado internacionalmente por Maricarmen cuenta con 72 franquicias a nivel mundial y presencia además de México, en países como Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, España, y Colombia, y con miras a expandirse hacia Perú, Costa de Marfil e India.

Pero además del éxito empresarial, el modelo educativo basado en el emprendedurismo infantil de Maricarmen ha sido incorporado en 183 escuelas públicas bajo el programa de materia El viaje de emprender, hecho exclusivamente para laSEPy la reforma educativa. En él, niños de bajos recursos han podido conocer de primera mano principios financieros y técnicas para una potencial independencia económica en el futuro.

Según platica, este esfuerzo es un acto de "justicia social" hacia los más desprotegidos, y un paso para cerrar las brechas de desigualdad entre los niños de diferentes estratos sociales.

"Los niños de escuelas privadas siempre tuvieron muchísimas más oportunidades que los de escuelas públicas. Tienen idiomas, robótica, emprendimiento, deportes. Tenemos un rezago educacional verdaderamente importante entre las escuelas públicas y privadas y, evidentemente, viene más preparado el niño de escuela privada, que se manifiesta en un adulto mejor preparado", comenta.

La participación de María del Carmen en la construcción de nuevos planes de estudio le valió el interés de personas cercanas al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para preservar, y quizá ampliar, el programa para llevarlo a nivel nacional como una materia más en los planes de estudios de niveles básicos durante la próxima revisión de la reforma educativa.

"Hemos hablado con ciertas personas de Morena, no oficialmente, sobre lo que están planeando con la reforma educativaporque están interesados en emprendimiento infantil. Lo que buscamos es que cada vez más escuelas lo tengan y se le dé la entrada en los planes que tengan.





No podemos tener una sociedad feliz trabajando en lo primero que te contraten. Es una deuda que tenemos como sociedad



Este año BusinessKids otorgará becas por 100 mil dólares a niños con dificultades económicas para que acudan a alguno de sus centros a tomar cursos y clases.

Foto: Ernesto Muñoz

A medida que el proyecto siga creciendo a nivel mundial -dice- también lo hace el número de jóvenes que se incorporan al programa y tienen la necesidad de adquirir herramientas para construirse un futuro más prospero.

"Muchas veces me dijeron que estaba loca y me mueve el deseo de demostrar que no es así, (...) me mueve el ver que los adultos no emprendían, saber que el espíritu emprendedor está en los niños y la pasión por ellos.

El impacto de esta empresa es a 20 años, cuando veas que los negocios de los niños salidos de aquí se consoliden. Los niños no son un negocio de verano, el emprendimiento infantil se enseña mediante el juego, pero no es un juego

Fundadora de BusinessKids