Cae 2.6% la producción industrial; advierte IP de desestabilización

La producción industrial en país descendió 2.6 por ciento durante marzo de 2019, en comparación con el mismo mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mientras que respecto al mes anterior (febrero de 2019), la caída fue de 1.3 por ciento.

Según el Inegi, todos los sectores de la actividad económica mostraron descensos, con base en cifras desestacionalizadas, donde la minera cayó 6.7 por ciento, la construcción descendió 5.8 por ciento y las industrias manufactureras bajaron 0.7 por ciento.

Al respecto, la iniciativa privada señaló que las decisiones económicas del gobierno federal y la insistencia de asignar la refinería de Dos Bocas a Petróleos Mexicanos son factores que ponen en riesgo la estabilidad económica del país y el crecimiento industrial, mientras la producción industrial acumuló cinco meses consecutivos con disminuciones.

REFINERÍA, UNA EQUIVOCACIÓN

Citibanamex consideró que la decisión sobre la cancelación de la licitación por parte del gobierno federal para construirla refinería de Dos Bocas, en Tabasco, es una “nueva equivocación”.

En su Reporte Económico Diario, advirtió que una planta procesadora con una capacidad para producir 400 mil barriles diarios de gasolina diaria con crudo pesado tiene un costo estimado en12 mil millones de dólares y tardaría en construirse 10 años.

Por su parte, Rocío Nahle, secretaria deEnergía, pidió seriedad a las calificadoras al momento de evaluar a Pemex y tomaren cuenta el esfuerzo que hace la empresa productiva del Estado para cumplir sus metas de inversión y pagos

"Si Pemex no estuviera cumpliendo sus pagos, no estuviera cumpliendo sus metas de inversión, si no se estuviera haciendo todo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno tendrían razón, pero no tienen razón", aseveró la funcionaria.

Sobre el tema, Gustavo de HoyosWalter, presidente de la Coparmex, señaló que la labor del gobierno no es construir y pidió al Presidente rectificar su decisión respecto a que la refinería de Dos Bocas sea construida por Pemex.

"Ahora en vez de un Gobierno de México, tenemos una constructora de México.Ya se está anunciando que el Ejército hace aeropuertos y ahora que Pemex hace refinerías", señaló al concluir una reunión de Consejo Nacional del CCE.

