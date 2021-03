Caliente aclara que máquinas incautadas fueron ensambladas en México

La empresa de juegos de azar, Caliente, rechazó que las más de 200 máquinas de apuestas incautadas por autoridades fiscales en Baja California sean ilegales, ya que se ensamblaron en México, por lo que no contaban con un pedimento legal de importación.

En conferencia de prensa, Carlos Sanz, consultor independiente del sector, advirtió que las autoridades deben de parar con embargos de esta naturaleza, a fin de evitar que se genere un efecto devastador en esta industria.

Explicó que, de lo contrario, estas máquinas deberán de ser importadas, dejando de lado "la iniciativa de generar empleos y tecnología en el país, a cambio de estar importando máquinas a sobre precios de otros países".

El consultor independiente también mencionó que cuando no se cuenta con permisos de importación, se tienen contratos que amparan su renta o convenio con el propietario de la máquina que avala su adquisición, mientras que se tienen los papeles que comprueban la importación correcta de los materiales que lo componen y con las que fueron ensambladas en el país.

Por ello, dijo que las afectaciones también se trasladan a los propietarios de las máquinas, toda vez que la mayoría de máquinas incautadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son contratadas a empresas distintas a los operadores de éstas, por lo que también negó que el problema sea por las propias máquinas incautadas.

"No perdamos de vista esta situación los equipos no son buenos ni malos, ni ilegales o legales. Lo que es legal o ilegal es la forma de operar. Si tengo la máquina en una farmacia, no es la máquina la que es ilegal es la operación de la máquina en la farmacia", abundó.

Carlos Sanz añadió que esta industria está en crecimiento, por lo que se debe de impulsar a fin de que la capacidad tecnológica y de mano de obra mexicana se convierta en una potencial de derrama económica y empleos por conceptos de exportación a Centroamérica y Latinoamérica, ahorrando dólares por importación.

"Estas situaciones desincentivan todas esas inversiones y esos ánimos de seguir adelante", acotó.