Terminan charlas entre Canadá y EU sin acuerdo en TLCAN: WSJ

Las conversaciones entre Canadá y Estados Unidos sobre un acuerdo del Tratado de Libre Comercio han terminado sin un acuerdo, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

El presidente estadounidense, Donald Trump, notificó hoy formalmente al Congreso su intención de firmar un acuerdo comercial con México en los próximos 90 días, al que se podría sumar Canadá "si lo desea" y con quien retomará las conversaciones la próxima semana.

"Hoy el presidente informó al Congreso de su intención de firmar un acuerdo con México - y Canadá, si lo desea - a partir de 90 días. Es el acuerdo más avanzado y con mayores estándares comerciales en el mundo", dijo Robert Lighthizer, representante de Comercio Exterior de EU, en un comunicado.

Por su parte, Ildefonso Guajardo confirmó que no tener resolución entre EU y Canadá no afecta para México.

"No del punto de vista, está vigente el acuerdo. El tema solo será el procesamiento que hará el Congreso del mismo", declaro.



La canciller canadiense Chrystia Freeland prepara una conferencia a las 16:30 para anunciar que el miercoles reanudan el diálogo.. A esta declaración se sumaria por separado el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Las fuentes cercanas a las conversaciones afirman que un acuerdo EU-Canadá podría afianzarse a finales de septiembre y permitiría a Canadá sumarse al acuerdo final.



Canadá ha mostrado resistencia al acuerdo pues insisten en proteger la industria de medios y radiodifusión ante un abrumado mercado en Estados Unidos. También se han detenido ante la petición de Trump de reformar la industria láctea.

Las complicaciones

Las conversaciones entre Canadá y Estados Unidos para modernizar el TLCAN se complicaron este viernes, luego de que se revelaron afirmaciones "off the record" de Trump acerca de que un pacto se basaría en los términos estadounidenses y Ottawa se mantuvo firme en no firmar "cualquier acuerdo".

Un acuerdo este vienes entre Estados Unidos y Canadá llevaría a retomar las discusiones para redefinir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de fin de año.

Trump aseguró en comentarios "off the record" a Bloomberg News esta semana que cualquier acuerdo comercial con Canadá sería "totalmente en nuestros términos", informó el viernes Toronto Star, citando declaraciones que obtuvo.

Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de agosto de 2018

"Al menos Canadá sabe lo que pienso", sostuvo Trump en Twitter como reacción al reporte de Toronto Star, sobre el cual expresó molestia al sentir que se violó su confianza.

En una entrevista con Bloomberg News, Trump dijo que un pacto con Canadá estaba "cerca" y que podría alcanzarse hoy, la fecha límite que estableció para permitirle al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgarlo antes de abandonar su cargo a fines de noviembre.

Y según los términos de la ley estadounidense, Trump debe esperar 90 días antes de firmar el nuevo pacto.

Pero Freeland afirmó más temprano que su equipo aún no ha logrado resolver las grandes diferencias. "Buscamos un buen acuerdo, no cualquier acuerdo. Y sólo acordaremos un pacto que sea bueno para Canadá", dijo a periodistas.

Con información de EFE, Reuters, NYT y WSJ