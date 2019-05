Cancela Pemex nuevas oportunidades petroleras en aguas profundas

Houston Tx.- El Plan de Negocios de Pemex, a presentarse en las próximas semanas, incluye la cancelación de inversiones en aguas profundas del Golfo de México, la concentración del negocio en aguas someras, en tierra y un plan para la recuperación de campos maduros, todo ello con inversión propia.

Ulises Hernández, director de Recursos, Reservas y Asociaciones de Pemex explicó que se mantendrán los trabajos de exploración en aguas profundas para estar listos en caso de ser requeridos en el mediano plazo, sin embargo, hoy tienen claro que no es un proceso con el que van a seguir trabajando.

Pemex dejó "recientemente" las actividades de desarrollo de campos en aguas profundas con el retiro de su último equipo para este fin en el Golfo de México, informó.

"Nosotros ya no, recientemente el último equipo dejó de operar, entonces con base en estos resultados estaremos definiendo el plan… (por ahora no tenemos actividades) de perforación, sí tenemos actividades de estudio ahora, ya no de producción", dijo.

Hernández añadió que los nuevos ordenamientos de la administración actual están enfocados a recuperar la producción en áreas y tecnologías que son conocidas por la empresa y la política de alianzas y asociaciones no se va a orientar a buscar nuevos socios y la única ventana que se tiene en este momento es la que se va a abrir en octubre próximo, que es la única que se sostiene.

En la Offshore Technology Conference (OTC) en Houston, el funcionario dijo además que evaluarán los resultados obtenidos en proyectos como Trión, que actualmente trabaja en asociación con BHP, para definir su estrategia futura en aguas profundas, misma que por ahora está cancelada.

"Estaremos analizando y monitoreando muy de cerca todo este avance, no solo de Trión, sino de otros proyectos, este es uno de los proyectos que está avanzando y dando buenos resultados, y con base en eso vamos tomar la mejor decisión de esos proyectos en aguas profundas", comentó.

Andrés Brugman, country manager México de Fieldwood Energy, una compañía que ganó un bloque petrolero en la administración pasada; señaló que la experiencia de tener un campo en México es muy importante sobre todo por el tamaño de lo que se hizo en el pasado reciente.

Añadió que con la nueva administración se está trabajando muy fuerte para poder resolver los problemas del pasado reciente, sin embargo, ha sido claro que va a quedar un diferencial importante entre lo que se hizo y lo que se deje de hacer.

Busca CRE mantener regulación

En la OTC, hablando del caso mexicano, el presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer; señaló que es muy importante mantener el actual marco legal y regulatorio en el área de hidrocarburos y, específicamente, en el caso de gas natural y petrolíferos en donde falta mucha inversión en almacenamiento y almacenamiento.





"No estamos en la arena política, sino en la técnica para la toma de decisiones en política pública " porque el regulador está entre dos intereses legítimos: por un lado los consumidores queriendo no pagar por la energía y por el otro a los inversionistas queriendo obtener mayores utilidades", expresó.

Hay problemas importantes a resolver, por ejemplo, que sólo tenemos capacidad de almacenamiento para un día cuando se requieren por lo menos tener cuatro, esa es una oportunidad de inversión, añadió.

"Somos muy malos dando a conocer lo que hacemos. Ahora la gente nos conoce, pero por otra razón".