Cancelación de operaciones de Ferromex dejará pérdidas millonarias, advirte IP

El vicepresidente de Canacar Juárez, Manuel Sotelo Suárez, señaló que la medida tomada por Ferromex en el sentido de cancelar operaciones en el norte de la república por motivo de la crisis migrante es desacertada y genera pérdidas millonarias a la industria de todo el país.

"Una medida demasiada, extrema y muy, pero muy arriesgada: proteges a los migrantes, pero dejas en el olvido a los clientes de Ferromex, ellos son los que pagarán los platos rotos, ya que las pérdidas serán asimiladas por ellos y los productos no van a poder pasar a los Estados Unidos", indicó Sotelo.

"Con tren o sin tren los migrantes van a seguir llegando a nuestra frontera y no sabemos quién se va a hacer cargo de mover todas esas mercancías que Ferromex ya no va a transportar", señaló.

Indicó además que este tipo de medidas le "pega" a toda la economía nacional, ya que se habla de un volumen muy grande que las empresas mexicanas exportan por ese medio de transporte y al no poder utilizarlo, pues la economía se va a estancar.

"Riesgoso y a la vez irresponsable que se ponga en jaque toda la economía de un país por un grupo de personas que viene de otros países y utilizan el ferrocarril como medio de transporte, que pongan vigilancia en todas las estaciones y que bajen a la gente, pero que no suspendan operaciones", dijo Sotelo Suárez.

Por su parte, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Nora Elena Yu, señaló que lejos de cumplir con su responsabilidad, el gobierno federal opta por cortar por lo más delgado y entierra el problema como si no existiera.

"Te lo vuelvo a repetir y lo gritaré siempre a los cuatro vientos: El gobierno federal incumple con sus obligaciones y quiere arreglar fácil el problema y suspende el ferrocarril para el norte de la república, pésima decisión, ya que fue tomada con el estómago y no con la cabeza", señaló Yu.

Para echar a andar este proyecto, afirmó Velázquez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó una licitación el pasado 14 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que diferentes empresas presenten sus propuestas y se elija a la encargada de ofrecer el servicio.

"Me pronuncio, y todo el CCE conmigo, para que haya una postura responsable y se busquen soluciones reales y no estar inventando mafufadas que en nada benefician al país, a poco el gobierno federal no sabe cuántos millones de dólares se comercian diariamente por medio de ferrocarriles?", concluyó la dirigente gremial.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez