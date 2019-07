Carlos Fernández González da conferencia magistral en el IE University de Segovia

Carlos Fernández González, empresario mexicano, expresidente de Grupo Modelo y fundador y presidente de Grupo Finaccess, pronunció una conferencia magistral en la ceremonia de graduación de IE University, reconocida como una de las mejores universidades europeas, con sede en Madrid y Segovia.

El empresario compartió con los graduados, procedentes de 55 países, su visión sobre las claves del éxito en la gestión empresarial, así como los retos que ha afrontado a lo largo de estos años al frente de grandes compañías internacionales.

Today, we celebrated our students, their dreams and goals. We hope you overcome every challenge that comes to your way and be ready for the adventures to come. Congratulations, Class of 2019! #IEUgrad pic.twitter.com/YwZWk0XrU2 — IE University (@IEuniversity) 5 de julio de 2019

“Todo es posible cuando se tiene un propósito claro. Es fascinante ver que nuestro mundo está lleno de oportunidades. La vida es una constante batalla que tenemos que encarar y ganar”, señaló.