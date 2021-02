Carlos Slim: Una tontería que empresarios no hayan acordado subir salarios

El desacuerdo de los empresarios para subir el salario mínimo en México fue una tontería, aseguró Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso.

"Qué bueno que subió el salario mínimo. Lástima que los empresarios no firmaron, se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto", dijo el empresario al término de una reunión con Alberto Fernández, presidente de Argentina.

En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un salario mínimo para 2021 de 213.39 pesos en la Zona Libre de la frontera norte y de 141.70 pesos en el resto del país.

Sin embargo, la decisión de la comisión tripartita, integrada por los trabajadores, empleados y gobierno, se aprobó pese al voto en contra de los representantes empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Adicionalmente, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que este aumento salarial general afectará a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del país, provocando una informalidad laboral y pérdida de empleo ante la pandemia del coronavirus, debido a las afectaciones económicas de 2020.

Carlos Slim Helú resaltó que con este aumento salarial se está incentivando el consumo de la población, lo que a su vez también está permitiendo que las personas recuperen su poder adquisitivo paulatinamente.

"El 2020 salió mejor de lo que se suponía, yo creo que ayudó mucho a que se esté apoyando el consumo, hay mucho apoyo al consumo, y los negocios que podían tener problema de falta de liquidez están siendo financiados por la banca, como debe ser", concretó el empresario.