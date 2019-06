Luchará el gobierno por mantener 1% de superávit primario: Urzúa

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, informó que el gobierno federal luchará por mantener durante 2019 un superávit primario del orden de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir alrededor de 250 mil millones de pesos.

Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA, el funcionario mencionó que la administración quiere que tal superávit primario en términos del PIB “sea lo suficiente como para mantener la razón deuda PIB a lo largo del tiempo de manera constante”.

"De ahí que este año dijimos, y creemos que lo vamos a lograr, que íbamos a tener un superávit primario del orden del 1 por ciento del PIB, que es una cantidad bastante fuerte”, señaló aclarando que el PIB en 2019 se prevé en casi de 25 billones de pesos.

Entonces, ese uno por ciento del PIB es de alrededor de 250 mil millones de pesos, que “es el superávit al que estamos tirándole. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que la razón deuda PIB se mantenga más o menos constante”, expuso Urzúa Macías en el evento efectuado en un hotel de la ciudad de México.

En la comida con la que finalizó dicho foro, el responsable de la SHCP mencionó ante consejeros de BBVA que se tiene como meta principal tal superávit primario porque “no queremos que se nos dispare la deuda”.

La idea de la administración federal es tratar de bajar la deuda con respecto al PIB en México, que debe ser del orden de 45 por ciento, aseveró.

Opinó que esa cifra “no es mucho para estándares internacionales, para muchos países emergentes no es mucho, ciertamente para Estados Unidos no es mucho, estamos hablando en Estados Unidos que están llegando 80, y muchos países en Europa y en Asia tienen la razón de deuda PIB más allá del cien por ciento. Entonces, en realidad no es tan alto pero el Presidente sí quiere que en este sexenio seamos muy cuidadosos al respecto”.

Y eso –agregó-, lo que significa es esencialmente que vamos a tratar de mantener esa tasa del 45 por ciento respecto al PIB “y que no se nos dispare”.

Respecto a las proyecciones oficiales de lograr un crecimiento económico nacional del 4 por ciento a finales de sexenio, Urzúa confió en que seguramente se dará si no hay sobresaltos a lo largo de los siguientes años y si el gobierno mexicano sigue actuando con cierta prudencia.

INVERSIÓN

Por otra parte, señaló que el gobierno quiere más inversión mexicana. “No es que le hagamos, en absoluto, el fuchi a la inversión extranjera”, pero hay casos donde la inversión privada mexicana es casi la única alternativa que se tendría, por ejemplo, en el Corredor Interoceánico.

“La verdad no se vería muy bien que las empresas que participen con el gobierno en el Corredor Interoceánico no sean mexicanas, por varias razones, razones históricas, pero también por razones de seguridad nacional. Ahí tiene que entrar la industria privada mexicana y espero que algunos de ustedes le lleguen por ahí; hay muchos otros proyectos”, aseveró Carlos Urzúa.