CATEM tomará posesión de Nissan Aguascalientes

Será este jueves que líderes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México acuda a Nissan Aguascalientes para tomar posesión y convertirse en el único sindicato representante de los trabajadores de la industria automotriz.



Fue el pasado 22 de septiembre que se llevó a cabo el proceso de elección entre trabajadores de Nissan, con el objetivo de elegir a sus representantes sindicales, proceso en el que resultó favorecido CATEM y que luego de recibir los laudos de las plantas A1, A2 y la planta de ensambles, vehículos y componentes, por parte de la Junta Federal, este jueves harán acto de presencia en la empresa, con el fin de que ésta los reconozca como sindicato titular de la mayoría de los trabajadores.

Al respecto, Verenisse Ruiz Sánchez, secretaria general de CATEM en Aguascalientes, aseveró que la toma de posesión de la empresa no puede esperar, dado que hay trabajadores que solicitan apoyos por defunciones de familiares, permutas por paros laborales, entre otras intenciones y la respuesta que reciben por representantes del aún sindicato es “ya no soy el sindicato que te representa, es CATEM, e incluso les pasan mi número de celular, no podemos permitir que las inconformidades crezcan y no haya respuesta a los trabajadores, la junta a nosotros ya nos reconoce de manera legal luego del recuento en el que nos vimos favorecidos ya no podemos aletargar nuestra presencia dentro de la empresa y más porque la ley ya nos lo permite, ordena a la empresa y sindicato nos reconozcan”, dijo la dirigente.

En cuanto a que CTM, anterior representante sindical de los trabajadores de Nissan, tiene la posibilidad de emitir un amparo para evitar que proceda el cambio de central obrera en la industria automotriz, Ruiz Sánchez refirió:

No nos han notificado nada sobre el amparo, no podemos estar en espera de que procedan o no porque hay un vacío de poder dentro de la empresa.

Verenisse Ruiz Sánchez, Secretaria general de CATEM en Aguascalientes

Asimismo, externó que en caso de que esto suceda, luego de que CATEM tome posesión de la empresa, es ésta que se mantendrá como representante, “si bien se esperaría una resolución del tribunal pero desde que tomamos posesión somos los encargados de las cláusulas de los contratos colectivos y de las necesidades y temas laborales de los trabajadores”.

Sobre el proceso de toma de posesión, la dirigente aseguró que “es todo pacifico, tenemos el laudo y CTM y la empresa ya fueron notificados, incluso la CTM les ha dicho a los trabajadores que ya tienen retenidas las cuotas porque así es el mandato donde salen los resolutivos del laudo; estaremos llegando para que nos reciban y esperemos tener una entrega recepción tranquila e iniciar de inmediato las labores como el proceso de elección de líderes sindicales donde los trabajadores propondrán las planillas y votarán por quienes quieren que los representen dentro de las plantas”.

Finalmente, Verenisse Ruiz Sánchez, aseveró que “nada puede ir en contra de la voluntad de los trabajadores, fue clara la tendencia en el recuento, no hay incidentes, se vivió una jornada de elección el 22 de septiembre histórica, todos los actuarios se fueron contentos y tranquilos, no hubo conatos de violencia, ningún incidente que pudiera marcar para anular el recuento y que quede sin efecto”.

