CCE contradice a López Obrador; México no ha crecido, asegura

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguró que en México se han perdido oportunidades y las inversiones estancadas no han podido generar empleos, contradiciendo la postura que mantuvo Andrés Manuel López Obrador en su Tercer Informe de Gobierno.

En entrevista con W Radio, Salazar aseguró que el crecimiento económico en el país "no se ha dado", y señaló que no hay crecimiento, mientras que el nivel de pobreza extrema sí empeoró, contrario a lo que se había logrado en años anteriores.

Las declaraciones del presidente del CCE contrastan con el optimismo del titular del Ejecutivo federal, quien es su Tercer Informe de Gobierno destacó que México alcanzó varios "récords históricos" durante lo que va de su mandato, incluyendo inversión extranjera, remesas, reservas del Banco de México (Banxico) e incremento al salario mínimo.

El empresario afirmó que desde su perspectiva, no se puede comparar el crecimiento estimado del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para este 2021 con el año pasado, pues debido a la pandemia se tuvo una contracción histórica de 8.2% en 2020, y refirió que si no se tiene inversión "no vamos a crecer".

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), esta caída llevó a la creación de 3.8 millones de nuevos pobres, llevando este indicador hasta los 55.7 millones en 2020.

Salazar destacó que los problemas de pobreza no se han podido combatir "ni con los programas sociales", aunque aseguró que nunca es tarde para mejorar lo hecho con anterioridad.

Confió en que el secretario de hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentará un presupuesto estable, con mejoras en la parte regulatoria para hacer más fácil el pago de impuestos, lo que dará más confianza hacia las autoridades burocráticas.

Además, expresó la disposición de los empresarios de generar propuestas para trabajar junto con el Gobierno federal y afirmó que mantienen la idea de crear un programa adicional para apoyar la inversión pública.

Subrayó que espera que en las pláticas que se tengan con las autoridades de Estados Unidos se usen sus sugerencias para mejorar el diálogo bilateral en temas como inversión y energía.

Ante la supuesta salida de Julio Scherer como consejero jurídico de la Presidencia, dijo que, de confirmarse la noticia, sólo espera que su reemplazo sea una persona adecuada para tomar estas responsabilidades.

"Somos un país estable, tenemos una macroeconomía estable, podemos aprovechar para lanzar la inversión y el crecimiento del país, que es en lo que hemos estado insistiendo todo este tiempo", finalizó.