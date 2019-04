CCE prevé que en dos semanas se apruebe la reforma laboral

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí aseguró que la reforma laboral estará aprobada en las próximas dos semanas y entre otras cosas será ratificado el derecho a huelga libre asociación de los trabajadores.

Luego de una reunión del Consejo Nacional del CCE, el dirigente explicó que los empresarios están preparados para esa nueva legislación que hoy está analizándose en la Cámara de Diputados para pasarla a revisión al Senado en caso de ser ratificada.

El líder empresarial manifestó que hay dos grandes ventajas tangibles en esa reforma para la clase trabajadora: "La más importante es que todas las decisiones que hoy se hacen a través de los sindicatos tienen que ser avaladas con el voto personal, libre y secreto de cada uno de los empleados. Entonces cualquier decisión que se vaya a tomar en un centro de trabajo, se les consultará en asamblea a los trabajadores y ellos a través de su voto personal, libre y secreto van a decir si están de acuerdo o no, entonces es un gran cambio.

"Y número dos: el hecho de que la vida sindical va a estar totalmente abierta, pueden relacionarse como les parezca y siempre se va a conservar la libertad de asociación de los trabajadores. Vuelven a ratificarse conceptos que son muy trascendentes en México y que vienen desde la Constitución de 1917: el derecho a huelga, el derecho a asociación y que ellos siempre tendrán la libertad de poderse asociar como les parezca", expuso.

Dijo que los empresarios tendrán que adaptar su nueva forma de trabajo, "pero yo creo que son adaptaciones para bien: más vida sindical, estar más pegados con los trabajadores, provocar una relación más expedita y más constante con cada empleado".

Al preguntársele si se frenará el libertinaje en las dirigencias sindicales, Salazar Lomelí respondió: "Yo no podría juzgar si hay libertinaje o no y no podría juzgar tampoco si estas leyes para eso van decididas".

Respecto a la reforma dijo que los trabajos legislativos van muy avanzados.

Lo importante es que la reforma (hecha) en 2017, así como los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el compromiso de México para la firma del Tratado de Libre Comercio "están ya de alguna manera captadas en la reforma laboral nueva", explicó luego de la reunión del CCE en un hotel de Polanco en la capital mexicana.