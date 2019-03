CCE rechaza excesos en huelgas ante amenaza en Walmart

El presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Tomás Natividad Sánchez aseguró que a este gremio no le preocupa la organización sindical de los trabajadores, siempre que se realice con legalidad y no se cometan excesos, por ello expresó que el sector empresarial teme que no se respete el estado de derecho en estos conflictos.

“La sindicalización de los trabajadores no es una preocupación para los sectores productivos, somos respetuosos de los derechos de los trabajadores, somos respetuosos de la agrupación sindical, lo único que pedimos es que se haga un marco de derecho para todos”.

En entrevista durante la mesa de trabajo de las Audiencias Públicas para la Reforma Laboral que se realiza en la Cámara de Diputados, Natividad Sánchez refirió al emplazamiento a huelga de parte de los trabajadores de Wal-Mart de México, próximo a efectuarse el 5 de marzo, y señaló que ante la demanda de un incremento salarial del 20 por ciento, no hay temor que se expanda este clima hacia otros sectores, pero dijo que sí le preocupa que no se respete el estado de derecho.

Foto: Adrián Vázquez

“El temor no es que se extienda, el temor es que no se respete el estado de derecho. A la autoridad le compete desde luego cuidar el bienestar social, es una prioridad, pero no hay nada que sea sostenible en el tiempo si no se hace dentro de la legalidad. Lo dijo el presidente (de la República) desde la campaña, y lo ha sostenido varias veces: nadie al margen de la ley, nada por encima de esta”.

En este tenor, abundó que, lo único que pide a la autoridad es que se aplique la ley exactamente en el sentido que se deba, y consideró con respecto a los conflictos laborales que han estallado en la Frontera Norte del país que percibe un exceso en ellos.

“Hemos vistos algunos excesos, principalmente en el Norte del país recientemente, que no creemos que sea lo que México necesita en estos momentos”, apuntó a la vez que señaló que en la zona se han hecho importantes esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Asimismo, recordó que “las obligaciones y derechos también son para la parte empleadora, y no hay nada más lamentable que en un mal entendido en el ejercicio de derechos se pierdan las fuentes laborales.

Necesitamos de armonía de concordia, de trabajar conjuntamente y no solo los sectores de los trabajadores y empleadores, sino también de la mano con la autoridad, con absoluta gobernanza”, concluyó.