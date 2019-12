CDMX y Michoacán, los estados más opacos en sus gastos

La Ciudad de México y Michoacán son las entidades federativas con la evaluación más baja en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2019, que mide el cumplimiento de los gobiernos estatales en transparencia financiera.

De acuerdo con el reporte elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), estas entidades son las que tienen menos información comparable sobre el ejercicio del gasto público.

El cumplimiento de los gobiernos estatales en la contabilidad tuvo un avance significativo en un año, al pasar de un promedio de 59 por ciento en 2017, a 67 por ciento el año pasado.

Sin embargo, el Imco advierte que todos los gobiernos estatales violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental a más de 10 años de su aprobación, que es el instrumento normativo que ordena mecanismos de transparencia, armonización y homologación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos.

Según el reporte, 18 entidades federativas se encuentran por debajo del promedio nacional en transparencia financiera. De éstas, ocho están reprobadas al ubicarse por debajo de 60 por ciento de cumplimiento promedio en la contabilidad.

La Ciudad de México y Michoacán fueron las que obtuvieron la calificación más baja, con 35 y 37 por ciento de cumplimiento, respectivamente.

Los estados gobernados por Claudia Sheinbaum y Silvano Aureoles estuvieron entre las 21 entidades que registraron mejoras en cuanto a la información financiera que presentan, sin embargo, no les alcanzó para salir del sótano de la tabla.

Ocho entidades registraron retrocesos en su evaluación y tres se mantuvieron sin cambios, destaca el reporte. Puebla, Sonora y Campeche obtuvieron puntuaciones superiores a 90 por ciento, sin embargo, ningún estado alcanzó una calificación de cien.

El IIEG califica la planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control del gasto, así como su seguimiento. Mediante documentos oficiales, el estudio determina que la información financiera que presentan los gobiernos estatales se pueda comparar y evaluar.

Fuente: Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2019 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Sólo la mitad de los formatos presentados por las administraciones estatales se puede comparar, el resto cuenta con omisiones, deficiencias, no son encontrados o son incomparables. Hace unas semanas, el Imco presentó el Índice de Información Presupuestal Estatal , en el que la capital del país y Michoacán también fueron las entidades con el resultado más deficiente.

GASTOS EXCESIVOS

El IIEG mide además la variación del gasto que los Poderes Ejecutivos de los estados realizaron en burocracia, servicios básicos, inversión pública en infraestructura y publicidad oficial.

El estudio advierte que el gasto ejercido por los estados en 2018 fue, en promedio, 17 por ciento mayor al aprobado.

En conjunto, los gobiernos de las 32 entidades gastaron más de 305 mil millones de pesos por arriba de lo aprobado por sus congresos.

Según el Imco, el gasto burocrático de los estados se elevó 14 por ciento, en promedio, indicador en el que destacaron entidades como Oaxaca y Jalisco, donde se incrementó 89 por ciento.

Sólo siete estados redujeron los pagos destinados a oficinas de gobierno, entre los que están Querétaro y Nuevo León, con bajas de 12 y nueve por ciento.

En cuanto a servicios básicos, 19 entidades elevaron su gasto en un promedio de 40 por ciento, entre las que sobresale Michoacán, con un alza de 144 por ciento.

CDMX Presupuesto de la CDMX llega al 2020 con el cinturón apretado

En infraestructura, 17 gobiernos superaron el presupuesto, 81 por ciento más en promedio. Campeche fue el caso más drástico, pues los recursos fueron tres veces más grandes a los presupuestados.

En publicidad oficial, sólo seis estados gastaron menos de lo aprobado, dos lo mantuvieron sin cambios y los 24 restantes gastaron de más.

La entidad que menos se apegó al presupuesto de comunicación fue Puebla, que derrochó 45 mil 185 por ciento más del gasto asignado a comunicación social. Le siguieron Sinaloa, con un incremento de dos mil 99 por ciento, y Veracruz, con un aumento de mil 36 por ciento.

SHEINBAUM ORDENA GASTO ÁGIL

En 2020, no habrá subejercicio en la Ciudad de México, pues el presupuesto para 2020 no se realizó de manera inercial, como ocurrió durante el periodo de transición, donde no llegó la información requerida a la administración pasada.

La subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, dijo en su comparecencia ante el Congreso capitalino, que la formulación del presupuesto del año entrante no se hizo de manera inercial.

“Sheinbaum nos ha instruido y la Secretaría (de Finanzas) en el sentido de que debemos buscar que el ejercicio del gasto sea lo más ágil posible. En ese sentido, hemos hecho asignación de los recursos de deuda en vez de pulverizarlo en diferentes unidades de gasto, sobre todo las alcaldías, concentrar el recurso de deuda en grandes proyectos, de tal manera que efectivamente puedan tener mayor agilidad por la fuente de financiamiento las demás áreas”, señaló Gómez Castro.