Celebra AMLO crecimiento económico: “No les funcionó el pronóstico”

“No les funcionó su pronóstico a los expertos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes advertían sobre una posible recesión en el país.

Luego de que presumió las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se registra un crecimiento del 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto y 0.4 respecto al año anterior.

Finanzas PIB logra crecimiento mínimo en el segundo trimestre

“Y contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía y que íbamos a entrar en recesión. No les funcionó su pronóstico a los expertos. Nosotros no tenemos duda, pero sin insistir tanto en la recesión lleva a crear dudas, cierta incertidumbre”, comentó durante la conferencia mañanera.

Aunque señaló que no todo está resuelto, resaltó que en el sector económico están muy bien, sobre todo en el bienestar.

“No quiere decir que todo esté resuelto, hay problemas que estamos enfrentando pero desde luego vamos muy bien en la parte económica en lo que tiene que ver con el bienestar”, expresó.

Acotó que quienes han afirmado que no hay crecimiento, como The Financial Times, es porque no se reporta gasto desde el gobierno federal.

Adelantó que en el transcurso del día el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles.