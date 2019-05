Celebra AMLO ingresos fiscales por 1.4 billones de pesos

Desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sobre los impuestos hay una recaudación del 12% más y qué hay ingresos fiscales por un billón 400 mil millones, siendo ejercidos un billón 300 mil por lo que descartó que haya un subejercicio porque tiene un colchón de 100 mil millones de pesos.

Subrayó que no se va a gastar de más y no habrá deuda, además de que el peso mexicano está en buenos niveles de cotización, “no es para cantar victoria pero no hemos tenido problema en ese campo”.

En el Salón Tesorería, López Obrador abundó que sobre el crecimiento va cambiando y recordó que se mantiene la apuesta con los adversarios y economistas para saber si se crece o no.

Comentó que en torno a la Cartilla Moral hay un ligero retozado y “no hemos avanzado más, necesitamos hacer una convocatoria para hacer una especie de congreso constituyente y hacer una Constitución Moral porque el problema de México es por la pérdida de valores Morales y espirituales”.

Se debe buscar el bienestar del alma y moral

En mensaje a medios, el primer mandatario remarcó que ayer habló sobre un tratamiento para personas con la enfermedad de la corrupción y se hagan terapias para que acepten que tienen problemas, dijo algo como “Un grupo 3R”.

Manifestó que el pueblo es honesto y hay una reserva de valores que ayudarán a regenerar la vida pública, de ahí que no se dejara la parte de la Constitución Moral.

Puntualizó que los abuelos deben ayudar a orientar a los hijos y a los nietos, “no es obligatorio, es voluntario y en eso estamos porque se debe buscar el bienestar del alma y material”.