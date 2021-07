Cepal eleva proyecciones de crecimiento para México y Latam

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó sus proyecciones de crecimiento económico para México y la región en este año.

El organismo estimó que la economía mexicana tendrá un crecimiento de 5.8 por ciento en 2021, impulsada por las exportaciones y la consolidación de transferencias monetarias universales, entre otros factores.

El organismo encabezado por Alicia Bárcena proyectó además que el PIB nacional tendrá un crecimiento de 3.2 por ciento el próximo año.

De igual modo, la Cepal elevó su previsión de crecimiento en 2021 para la región de 3.7 por ciento estimado en diciembre pasado a 5.2 por ciento, cifra insuficiente para recuperar la contracción de la economía latinoamericana del año pasado que fue de 6.8 por ciento.

Además, las nuevas proyecciones señalan que en 2022 la economía de América Latina y el Caribe crecerá 2.9 por ciento en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021.

“Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad. Reestructurar los sistemas de salud y educación”, dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal durante la presentación del informe La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad.

Bárcena hizo un llamado a los gobiernos para sostener las transferencias universales y mantener un ingreso básico de emergencia, así como implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital y fortalecer el apoyo a las mipymes.

Advirtió que de no mantener los apoyos este año se corre el riesgo de que 15 millones de personas en la región se sumen a las filas de la pobreza extrema.

La directiva subrayó que la región está ante un momento de enorme incertidumbre debido a las nuevas variantes del Covid-19, por lo que es muy difícil decir qué puede pasar en el futuro.

Asimismo, recordó que el porcentaje de población vacunada en la región es de 13.6 por ciento cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que sea de 80 por ciento, además de que la vacuna no garantiza que no haya contagios y no se sabe qué tan eficaz sea contra las nuevas cepas.