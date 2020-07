CFE cancela desarrollo de tres plantas eléctricas por pandemia

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió cancelar tres concursos internacionales abiertos para el desarrollo de centrales eléctricas de ciclo combinado perfiladas en Baja California Sur, Salamanca y San Luis Potosí, bajo el argumento de la pandemia por coronavirus y la política de no endeudamiento.

“Derivado de la crisis y de los efectos dentro de la productividad y la economía mundial, que ha generado la pandemia por Covid-19, que también ha impactado a nuestra nación, así como para cumplir la política gubernamental de no endeudamiento del país a fin de optimizar los recursos económicos; la CFE determinó que no existen las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo del Concurso Abierto Internacional", aclaró la CFE.

La cancelación corresponde a los proyectos 323 CC San Luis Potosí, 347 CC Salamanca y 351 CC Baja California Sur VI, los cuales se encuentran identificados en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la CFE, bajo los procesos CFE-0036-CACOA-0014-2019, CFE-0036-CACOA-0012-2019 y CFE-0036-0015-2019.

Igualmente, la Comisión dejó claro que la cancelación de los mencionados concursos no implica responsabilidad alguna para la CFE, “la cual no será responsable por los costos asociados con la preparación de las ofertas de los concursantes, por lo que no existe ninguna obligación para otorgar compensación o indemnización alguna”.

Los contratos cancelados suponían la adjudicación de un contrato de obra de llave en mano a precio alzado, en el que más de 75 empresas manifestaron su interés, de entre las que destacan marcas como: Abengoa, General Electric, Mitsubishi, Siemens, Techint, Veolia, entre otros.

Según con lo proyectado, el desarrollo de estos proyectos implicaría una pérdida de 23 mil 504 millones de pesos, en un periodo contemplado a tres años, así como una capacidad adicional de mil 683.85 megawatts para el Sistema Eléctrico Nacional.