CFE suspenderá a empresas que pongan en peligro la red eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) le propondrá a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) suspender proyectos o empresas que pongan en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Se determinaron diferentes acciones, que son las que estaremos implementado, entre ellas intervenir y negociar directamente con la CRE para que por lo pronto suspenda los permisos y contratos de centrales eléctricas que no tengan avances constructivos o que sus avances sean menores”, dijo Víctor Nolasco, director de Planeación Estratégica de la CFE.

Las declaraciones del funcionario se dieron después de que la CFE dio a conocer que Grupo Acciona tuvo parte de la responsabilidad por las fallas ocasionadas al SEN el pasado 28 de diciembre de 2020.

Este hecho fue considerado como uno de los apagones más grandes en el país, pues afectó el 30 por ciento de la demanda total de electricidad a nivel nacional y dejó sin luz a entidades como Sonora y hasta Quintana Roo.

Según análisis de la CFE, elaborado de manera independiente para conocer el origen de este incidente, se determinó que algunas de las causas del apagón fueron un incendio y el desgaste de las centrales eléctricas.

Grupo Acciona, destaca el informe, también fue responsable por supuestos incumplimientos en materia de generación y fallas en sus instalaciones.

En conferencia de prensa, Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, destacó que con este estudio se encontró que “los intereses privados son más importantes que los del país y los mexicanos”.

“Eso no puede ser, porque es un servicio público esencial para el país. Yo señalé que es mi responsabilidad como director que quienes pongan en peligro la red, deben de ser responsables de lo que han hecho”, subrayó el directivo.

“No es una cacería de brujas, como se puede decir, no somos enemigos de las energías limpias, al contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere promover la energía limpia en México a través de la CFE. Donde no estamos de acuerdo son en los abusos, en que no paguen la red, en que establezcan monopolios privados”, agregó Bartlett.

Estimaciones de la CFE refieren que para evitar más imperfectos de este tipo se reforzará la Red Nacional de Transmisión mediante una inversión aproximada de 25 mil millones de pesos, la cual podría estar en operaciones completas entre el 2023 y 2025.