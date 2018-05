China y EU no logran acuerdos en su cita para evitar una guerra comercial

Pekín.- China y EEUU concluyeron hoy una ronda de negociaciones de dos días en Pekín de la que no han salido acuerdos concretos para evitar la guerra comercial, solo el establecimiento de un "mecanismo de trabajo" y el reconocimiento de que sigue habiendo "grandes diferencias" entre ambas partes.



Aunque no hubo ningún anuncio ni comparecencia ante la prensa, la agencia oficial china Xinhua informó al término de la reunión de que las dos potencias han creado un mecanismo para estrechar su comunicación en asuntos comerciales, si bien reconocieron que tienen que seguir trabajando duro para atajar sus diferencias.



"Las dos partes acordaron que una relación comercial estable y sólida entre ellas es crucial para ambas, y que están comprometidas a resolver sus relevantes problemas económicos y comerciales a través del diálogo y la consulta", publicó esa agencia.



La falta de avances no fue recibida con sorpresa, ya que no había muchas expectativas de que salieran importantes acuerdos de una reunión de dos días, tal y como había adelantado una portavoz del Ministerio chino de Exteriores en la víspera de las negociaciones.



Antes de que empezaran ayer las conversaciones, la delegación estadounidense, liderada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, entregó a Pekín un borrador de discusión con los ocho puntos principales que querían abordar, en los que se desglosan las peticiones concretas hacia China.



En ese documento, al que ha tenido acceso Efe, EEUU exige a China una reducción del déficit que mantiene con el país asiático en 200.000 millones de dólares de aquí a 2020 (a razón de 100.000 millones en 2018 y 100.000 en 2019), para intentar bajar así la cifra récord de 375.000 millones que acusó su balanza de pagos con China en 2017.



Además, EEUU advierte a China de que podrá impondrá aranceles para compensar su pérdida de tecnología y propiedad intelectual, y le pide que se comprometa a no reaccionar con otras medidas si esto sucede.



Washington también solicitó a Pekín que deje de entregar subsidios que "distorsionan el mercado" y que fomentan el exceso de capacidad en algunos sectores, y que elimine las políticas que provocan la transferencia tecnológica.



El equipo negociador reivindicó que China reduzca los aranceles a los productos de "sectores no críticos" hasta el mismo nivel que se aplica en EEUU, pero permitiendo a Washington que sí imponga aranceles y restricciones a "productos de sectores críticos, como aquellos identificados en el plan decenal 'Made in China 2025'".



Esta iniciativa con la que China quiere reorientar su industria hacia sectores de alta tecnológicos es, según los expertos, la verdadera preocupación de EEUU, que no quiere que sea el país asiático el que lidera la revolución tecnológica ni que le adelante como primera potencia económica mundial.



Según fuentes cercanas a la negociación citadas por Efe Dow Jones, las autoridades chinas vieron estas pretensiones como "injustas", mientras que los norteamericanos no se pronunciaron sobre la propuesta.



El país asiático ha hecho movimientos en el último mes hacia la apertura de sus mercados (con algunas medidas en el sector financiero y automovilístico) y ha insistido repetidamente en que aumentará la protección de los derechos de propiedad intelectual, aunque no se conocen cuáles fueron sus peticiones en la negociación.



Analistas del sector financiero consideran que tanto los anuncios de medidas proteccionistas que todavía no se han materializado, como las excesivas pretensiones del presidente estadounidense, Donald Trump, constituyen una estrategia política de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato, en noviembre.



"Parece que el plan de la Administración estadounidense es conseguir concesiones por parte de China en la apertura de sus mercados (...) El objetivo sería tener una 'victoria' previa a las elecciones de mitad de mandato, para que el presidente pueda afirmar que su enfoque ha ganado", explicó Keith Wade, economista jefe de la gestora británica Schroders, en un análisis difundido hoy.



En la misma línea se manifestaba Laurent Clavel, estratega del equipo de Research de AXA IM, quien explicaba el jueves que, aunque "la posición agresiva de EEUU amenaza la escalada del proteccionismo hacia una guerra comercial, todavía creemos que la política es parte de "El Arte de la Negociación" del presidente Donald Trump".