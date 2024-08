Cinco millones de trabajadores demandan vivienda de menos de 580 mil pesos: Infonavit

Para cumplir con el compromiso de construir un millón de viviendas en el sexenio de Claudia Shienbaum, el Infonavit puede generar las condiciones jurídicas, administrativas y técnicas para financiar anualmente 100 mil acciones con un precio menor a 580 mil pesos.

Esto en adición a las 435 mil viviendas anuales ordinarias que realiza el Instituto, se puso de manifiesto durante el Encuentro Nacional de Vivienda “Pilar en la prosperidad económica en México”, que organizó la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit.

El director Sectorial de los Trabajadores, Mario Macías Robles, en la apertura de este Encuentro, dijo que lo que se busca es contribuir a establecer los principios generales de la política de vivienda del próximo sexenio.

“Se trata de contribuir con las acciones de vivienda que la próxima presidenta habrá de realizar en los próximos primeros cien días de su gobierno”.

"Ante la pluralidad de los sectores que fortalecen al Infonavit: el Sector Empresarial, el Sector de los Trabajadores que junto con el gobierno, conforman “el verdadero tripartismo del Infonavit”, dijo además:

“Hoy retomamos el rumbo en el diálogo. Hoy en el Infonavit para hacerle frente al reto que tiene se está conectando para atender no solo el rezago que tiene en materia habitacional. Hoy por hoy hay 5.5 millones de trabajadores que ganan menos de 12 mil pesos mensuales, que tienen derecho a una vivienda económica y no existe producción, no existe oferta de vivienda en ese rubro social. Es uno de los grandes retos”.

Pero uno de los más importantes es lo que la propia doctora Sheinbaum estableció en su modelo de propuesta económica: fomentar vivienda en donde hay inversión en los 10 polos de desarrollo.

Encuentro Nacional de Vivienda “Pilar en la prosperidad económica en México”. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Recordó también la iniciativa de Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken de traer la inversión estadounidense que tienen en once países a Costa Rica y México, en materia de semiconductores.

“Se trata de un gran reto para esta nueva gran inversión que viene, ya que no es tan solo contar con energía y agua, sino también vivienda”.

“Hoy se trata de llegar a conclusiones, sobre todo en materia de vivienda para jóvenes, en matera de nearshoring. Habremos de tener conclusiones que deberán llegar a oídos de quien habrá de regir los destinos de este país en los próximos seis años, sostuvo.

Acuerdo tripartita para fomentar vivienda digna

En su oportunidad, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien impulsa la vivienda de calidad en el país, manifestó: “Dentro de 55 días, la doctora Claudia Sheinbaum, tomará posesión como nueva presidenta. Aquí estamos para construir, edificar un gran Acuerdo Nacional”.

Este acuerdo es con trabajadores, con los empresarios del país, los desarrolladores que hacen un esfuerzo importante en el territorio nacional y las instituciones públicas. “Queremos construir ese acuerdo para ayudar a la doctora Sheinbaum a cumplir la meta”.

Encuentro Nacional de Vivienda “Pilar en la prosperidad económica en México”. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Subrayó que se trata de un Acuerdo para cumplir la meta de construir 1 millón de viviendas en el sexenio 2024-2030.

Ese es el propósito, definir las líneas principales de una política del Estado en materia de vivienda, satisfacer ese anhelo, cumplir con ese propósito, hacer realidad ese sueño para que millones de jóvenes tengan acceso y patrimonio inmobiliario, poder resolver ese enorme déficit de vivienda social”.

Garantizar que los nuevos desarrollos económicos donde se van a instalar y localizar empresas e inversiones, la vivienda se constituya como un pilar fundamental de prosperidad compartida para que el desarrollo urbano sea armónico en las nuevas regiones y sean polos de inversión, pero sobre todo sean polos de bienestar.

Externó su seguridad: “De aquí saldrán los primeros pasos para construir ese acuerdo entre todos los trabajadores, entre el sector de los empresarios nacionales y también de los principales desarrolladores del país”.

Se trata de un acuerdo para garantizar el derecho humano de tener una vivienda digna, asequible, bien ubicada que permita la felicidad de muchísimas familias, enfatizó.