Citibanamex atiende fallas en servicios con tarjetas de débito

Citibanamex confirmó este domingo intermitencias en operaciones con tarjetas de débito en cajeros automáticos y pago en establecimientos, las cuales están siendo atendidas.

“Informaremos oportunamente de la solución a esta situación a través de nuestros canales digitales y telefónicos", indicó la institución financiera en un breve comunicado.



Informaremos oportunamente de la situación a través de nuestros canales. — Citibanamex (@Citibanamex) 13 de mayo de 2018

La institución bancaria así responde luego que usuarios en redes sociales reportan problemas para hacer disposiciones en cajeros automáticos y pagar con tarjetas.

Solo vine a Twitter a ver si #Banamex estaba funcionando o si solo era yo al afortunado que no le están pasando las tarjetas ni puede retirar del cajero. @Citibanamex #citibanamex — Fer Larios (@ferlarios) 13 de mayo de 2018

Que se haga TT que el sistema del banco con más usuarios en México está colapsado a nivel nacional en domingo, día en que muchas familias salen a hacer sus compras de la semana y que nadie da la cara 👎🏻 #Banamex @Citibanamex — Daniela Del Aguila (@DaniDag09) 13 de mayo de 2018

Viajé desde Tijuana a CDMX en ninguna de las dos ciudades pude sacar dinero, no tengo para comer, para taxi para nada! No puedo disponer de MI dinero! 💴 que hago #Banamex #CitiBanamex aquí me quedo me pagas hotel y alimento por tus fallas? Que hago? pic.twitter.com/iSdpAXSvNw — Blanca Gutierrez (@trinidad006) 13 de mayo de 2018

"En Citibanamex nuestra prioridad es la seguridad y atención de nuestros clientes. Estamos atendiendo las intermitencias generadas el día de hoy en algunos de nuestros servicios de débito", informó la institución.



Desde finales de abril, el sistema de interferencia bancaria SPEI ha presentado fallas, lo que ha derivado en lentas transferencias y las breves declaraciones de las autoridades han alimentado las preocupaciones de que México podría ser la última víctima de ataques informáticos que afectaron a bancos centrales y grupos financieros de todo el mundo.

El sistema SPEI de México es una red doméstica similar al sistema de mensajería global SWIFT que mueve miles de millones de dólares diariamente.



Por si fuera poco, ayer el Banco de México (Banxico) confirmó que una cantidad aún desconocida de fondos fue sustraída de al menos cinco grupos financieros mexicanos a través de "transferencias no autorizadas" en los últimos días, aunque no llegó a calificarlo de ataque cibernético.