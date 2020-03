Citibanamex está cerca del gobierno: Manuel Romo

Manuel Romo no se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero asegura que “Citibanamex está muy cerca del gobierno federal".

"No he tenido el gusto de conocer al Presidente en persona", responde sobre su relación con el actual gobierno en los poco más de tres meses que lleva al frente de la Dirección del grupo financiero. En este periodo ha habido un diálogo muy cercano con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y gente muy cercana del gabinete federal. Hay certidumbre, declara el banquero en entrevista con El Sol de México.

"Las señales de la política económica y la disciplina fiscal son muy buenas, y son ingredientes indispensables para la estabilidad de la economía del país. Entonces Citibanamex está muy optimista en la medida en que se mantengan estos indicadores y estas políticas, y Manuel Romo también".

Se le cuestiona sobre los 68 mil 955 nuevos empleos reportados ante el IMSS en enero, la cifra cifra más baja para un mismo mes desde 2015, y cómo esto puede impactar en el crédito a las familias. ¿Qué esperar con estos datos? Los pronósticos para la economía mexicana de Citibanamex al cierre de febrero son más optimistas que en 2019, hay crecimiento económico, asegura Romo.

El año pasado, recuerda, sus proyecciones apuntaron a cero o incluso un dato negativo (de -0.1 por ciento) que al final se cumplió.

"Fuimos más atinados con respecto a los números finales de crecimiento real de la economía (...) tenemos un equipo de profesionales muy bueno, hay que tenerle confianza", pide el banquero.

Citibanamex mantiene su pronóstico inicial para este 2020, de uno por ciento, aun cuando otras instituciones ya recortaron sus previsiones a 0.5 por ciento.

Pero a pesar de ese optimismo, Romo considera que uno de los principales retos es impulsar la inversión en los proyectos de infraestructura que acordaron el gobierno federal y la iniciativa privada

“Que los apoyemos todos, para que caminen, para que empiecen a canalizarse los recursos y que los picos y las palas empiecen a sonar. Es un tema muy importante en donde estamos trabajando”

Citibanamex, destaca, tiene un diálogo constante con constructoras y clientes interesados en participar en los proyectos por medio del financiamiento, además de comunicación continua con las autoridades, revisando los proyectos en donde puedan apoyar.

“Yo diría que hay mucho interés por arrancar los proyectos”. De sus planes al frente del tercer grupo financiero en México por número de activos, Manuel Romo lo describe así: "continuar siendo la institución líder en el mercado financiero del país".

Para ello ha definido tres ejes en su gestión basados en el servicio, la inclusión financiera y el compromiso social, en los cuales la digitalización es fundamental.

“Vamos a construir canales digitales y una nueva forma de atender a los clientes en servicios financieros. Ese es nuestro primer foco: un buen servicio, una atención extraordinaria. En inclusión financiera tenemos que continuar con nuestros proyectos como Transfer, CoDi y, en ese sentido, creemos que es muy importante la sustitución del efectivo por los medios digitales de pago”.

Citibanamex, dice, trabaja en nuevas tecnologías de conexión para llevar servicios financieros a través de una manera eficiente a los lugares más remotos del territorio mexicano.

A unos días de la Convención Bancaria (12 y 13 de marzo), el banquero explica el significado del lema de esta edición 83: Prosperidad para todos en la era digital.

“La prosperidad viene en la medida en que nosotros, a través de estas nuevas tecnologías llevemos a la mayor cantidad de gente posible los beneficios que implica un servicio financiero”, responde.

La mayor parte de las inversiones que realiza Citibanamex al año va a infraestructura digital. Su plan anual considera más de mil millones de dólares para seguridad tecnológica y atención a eventos críticos, precisa.

El tercer pilar del proyecto de Romo en la Dirección del grupo es el compromiso social, el trabajo a través de sus fundaciones y su agenda en materia de medio ambiente, inclusión y género.

Sobre el proyecto del Presidente de invertir en miles de sucursales para el Banco del Bienestar para llevar los apoyos sociales a personas en comunidades alejadas, considera que ese plan se complementa con el impulso del sistema financiero a la banca digital.

“Lo que reconocemos es que la sucursal es algo que no va a pasar de moda (…) Creo que ese esfuerzo, en términos de poner más sucursales en el país, junto con lo que estamos haciendo los bancos, con un énfasis muy claro en banca digital, se complementan muy bien para llegar a todos los rincones del país”.

Eso sí, aclara Manuel Romo, lo que impide que haya un servicio financiero en 100 por ciento de la población es la falta de conectividad.

"No podemos si no hay conectividad (...) No podemos llegar sin servicios de telecomunicaciones", apunta el banquero.