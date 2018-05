Ciudadanos podrán consultar declaración patrimonial de funcionarios en plataforma

La organización civil Data Cívica lanzó este lunes la plataforma 1560000.org, donde cualquier ciudadano puede consultar las declaraciones patrimoniales de funcionarios de la Administración Pública Federal, desde el 2013 a 2017.



Durante 2017, el 73% de los funcionarios federales no reveló su información patrimonial, otro 12% lo hizo parcial y 15% lo hizo público.

En la plataforma, que surgió de una negativa de la Secretaría de la Función Pública, los ciudadanos interesados en conocer de qué son dueños los funcionarios y cómo evoluciona su patrimonio, pueden ingresar a la plataforma sin problema alguno.

En la página se puede leer: “todas las declaraciones patrimoniales en un sólo lugar. De acuerdo con una nota publicada en Animal Político la Secretaría de la Función Pública dijo que publicar estos datos tomaría 221 días naturales y costaría $1,560,000.00 pesos. Data Cívica lo hizo por ellos’’.

Las declaraciones patrimoniales tienen información relacionada con los bienes de todos los funcionarios de la Administración Pública Federal, desde un patrimonio modesto, hasta declaraciones de obras de arte: esculturas, pinturas, grabados, óleos, entre otras.

Hay que aclarar que la información, en algunos casos está presentada en términos generales, es decir, para el caso de las obras de artes no se especifica de qué tipo son las pinturas si son de pintores famosos e influyentes y de qué siglo, las esculturas tampoco están reseñadas y mucho menos su valor.

Lo que Data Cívica hizo que fue descargar más de 2 millones

PDFs y con un algoritmo los transformamos en formatos de base de datos, y luego los colocó en una plataforma para que sociedad pueda en general visualizarlos.

La organización civil tardó alrededor de 4 meses de trabajo de dos programadores, dos analistas de datos y un diseñador. Su costo fue menos que lo programado por la SFP.

En su momento, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tardaría 221 días y costaría más de millón y medio de pesos. Data Cívica lo hizo con mucho menos tiempo y recursos y colocó en la plataforma cerca de 400 mil funcionarios públicos.

En conferencia con medios, Carolina Torreblanca, Directora de Datos de Data Cívica, no informó sobre ningún caso en particular, solo que fueron encontrados errores en las declaraciones, cifras falsas y omisiones. De hecho, el 20 por ciento de los servidores públicos no reportó ingreso alguno, y el 73 por ciento se reservó información patrimonial y además, declaró no tener ningún conflicto de interés.

A la presentación de la plataforma 1560000.org en la que podrán encontrar los datos de todos los servidores públicos desde el menor hasta el del más alto rango, fueron invitados Daniel Lizárraga, periodista de investigación, la profesora del CIDE, maría Grisel Salazar y el director de Trasparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.