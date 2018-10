Claro que estoy preocupada por la decisión del NAIM: María Ariza

Entrevistada en una modesta oficina de la Torre Esmeralda, en la zona de Lomas de Chapultepec, la financiera que desde abril dirige la segunda bolsa de valores en el país se declaró preocupada por la coyuntura no sólo nacional, sino también internacional. Es complicada, es atípica.

La del aeropuerto es una decisión importantísima, de las más importantes para los siguientes años, dice. Dar marcha atrás a una obra como Texcoco, en el que los inversionistas han puesto capital, es un signo que puede impactar en los próximos proyectos. “

¿Cómo me voy a asegurar que estén las condiciones para que mi capital dé frutos? Es un asunto de incertidumbre para el público inversionista. Hay una fuerte responsabilidad en esta decisión”, dice en tono serio la ingeniera industrial por la Universidad Iberoamericana y maestra en Administración con especialidad en Finanzas por la Universidad de Harvard.

Pese al tono solemne que por momentos toman sus palabras, el resto del tiempo Ariza platica con entusiasmo, sobre todo de los alcances de BIVA en tres meses de operación.

Foto: Alejandro Aguilar

-¿Si estuviera reunida con Andrés Manuel López Obrador qué le diría?

-¡Ájale! –suelta una carcajada, pero luego vuelve a su postura-. Me pondría a sus órdenes, cualquier espacio en el que nosotros podamos colaborar estamos más que puestos porque tenemos un compromiso con este país.

Nos hemos reunido con todo su equipo. Muy bien –dice y asiente con la cabeza-, sobre todo con la parte de Hacienda, con Carlos Urzúa, y con Alfonso Romo. La verdad es que estamos muy cómodos y creemos que hay una visión de la importancia de los mercados.

¿Sí hay esta percepción en el equipo sobre el impacto de los mercados?

Totalmente dimensionado, lo tienen clarísimo. Les preocupa la calificación, tienen completo conocimiento y sobre todo un compromiso completo con el desarrollo del mercado bursátil.

¿Se ha mencionado la intención de llevar a Pemex a bolsa?

A mí me genera positivismo. Me gusta pensar que el gobierno quiere transparentar sus proyectos, sus desarrollos, sus empresas y pedir apoyo a los mercados para este crecimiento. En mi opinión es un mensaje positivo.

María Ariza dirige desde abril la segunda bolsa de valores en México. Con ella suman cuatro mujeres en cargos similares. En Estados Unidos están Stacey Cunningham, como presidenta de la Bolsa de Valores de Nueva York, y Adena Friedman, presidenta y CEO del Nasdaq. En Arabia Saudita, Sarah Al Suhami.

Con cinco años al frente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), el fondeo de proyectos es un tema que domina y que le entusiasma.

Foto: Alejandro Aguilar

Abel Hibert, asesor económico del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, explicó hace unos días que se analizan esquemas como la colocación de un Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibras E) en los mercados para financiar proyectos como el Tren Maya, perfilado como una de las mayores obras del sexenio, con un costo estimado de 150 mil millones de pesos.

“El gobierno de transición se ha acercado a los mercados, lo ha dicho públicamente, que busca acercarse a los mercados para ir fondeando sus proyectos. A mí eso me gusta porque me hace un sentimiento de que hay transparencia, de que hay ganas de hacer las cosas bien, a la luz, de incorporar a los inversionistas nacionales e internacionales, que confían en los privados para acompañar este importante desarrollo.

“A mí me gusta la idea. Sobre el Tren Maya específicamente me parece que el gobierno todavía no tiene bien claros los tiempos y tiene decisiones más a corto plazo (como el tema de nuevo aeropuerto), pero por supuesto que estamos abiertos a explorar cualquier tema que el gobierno quiera”, explica.

¿Cuál es la percepción de María Ariza sobre el clima de negocios?

Hay mucha incertidumbre (...) Ahorita estamos previendo lo del aeropuerto, que nos tiene muy pendientes, pero después viene el presupuesto y luego la transición. Son momentos atípicos. Estamos todos a la expectativa, en la incertidumbre, sin embargo si yo me fijo en un horizonte de mediano plazo las condiciones de México son positivas porque es un país que crece, que tiene jóvenes, empresas, talento y emprendedores.

¿Cómo van a tres meses de haber iniciado operaciones?

Las cosas marchan conforme al plan (…) Hemos ido incrementando nuestra participación que es en promedio de entre 6 y 8%, lo cual es bastante bueno. Hemos tenido días muy buenos hasta con 14 o 15%, hay otros en que baja un poco.

Para el año próximo María Ariza calcula que la participación de BIVA en el mercado bursátil sea superior a 20%.