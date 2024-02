Clientes de HSBC denuncian cargos dobles por compras pasadas: "ya lo habían cobrado"

Gran sorpresa se han llevado cientos de clientes del banco HSBC en las últimas horas cuando de sus cuentas fueron descontados cobros de compras que aseguran ya habían sido aplicados a finales de diciembre del 2023 y en enero de este año.

“¿Alguien sabe qué pasa en HSBC que está desapareciendo el dinero de las cuentas?”, fue una de las preguntas más recuentes de los afectados en la red X, antes Twitter.

Clientes de HSBC afectados por estos movimientos bancarios afirman que esos cobros ya habían sido descontados en su momento.

Por ello, han acusado al banco de cometer “un robo masivo”, como el usuario @karelializama, quien afirmó: “están cobrando doble lo que se pagó en diciembre, que en su momento se descontó de las cuentas y hoy están sombrándose otra vez los movimientos de diciembre. Dejando a sus usuarios no solo con cuentas vacías, sino debiéndoles dinero”.

Oigan @HSBC_MX está cometiendo un robo masivo, están cobrando doble lo que se pagó en diciembre, que en su momento se descontó de las cuentas y hoy están sombrándose otra vez los movimientos de diciembre. Dejando a sus usuarios no solo con cuentas vacías, sino debiéndoles dinero

“Por qué están haciendo esto? Amanecí con menos dinero en mi cuenta de débito y me están cobrando algo que en su momento ya lo habían cobrado…. Veo que no soy el único afectado!! Necesitamos que den la cara y arreglen este problema!!”, señaló otro de los afectados en X.

@HSBC_MX

Por que estan haciendo esto? Amaneci con menos dinero en mi cuenta de debito, y me estan cobrando algo que en su momento ya lo habian cobrado…. Veo que no soy el unico afectado!!

Necesitamos que den la cara y arreglen este problema!! — Name cannot be blank (@A28_06_42_12G) February 3, 2024

¿Cuál fue la respuesta de HSBC?

Ante las quejas de los clientes que le han hecho a través de X, la explicación del banco fue que las compras que realizaron con tarjeta de débito del 28 de diciembre del 2023 al 1 de enero del 2024 no fueron cobradas a cada cuenta “por causas ajenas a HSBC” y aplicó los cargos el 2 de febrero.

HSBC está proporcionando el número 55 57 21 33 90 a sus clientes sobre si hay dudas o aclaraciones adicionales y también pone a disposición su chat de la app HSBC Mx.

No tiene sentido @HSBC_MX ! Esos cargos en su momento fueron cobrados, osea esto es un cargo doble!!

Los cargos se verán aplicados a partir del 2 de febrero. Si tienes alguna duda puedes revisar tus movimientos en la APP HSBC México, si requieres alguna aclaración adicional por favor comunícate al 55 57 21 33 90 o al chat de la app HSBC Mx, agradecemos tu comprensión.

Sin embargo, algunos usuarios afirman que esos cargos ya los habían hecho porque desde tales fechas les quitaron los montos de dinero.

¡Una estafa en @HSBC_MX!



Me quitaron casi cuatro mil pesos de la nada, y cuando veo es que "cobraron cargos hechos del 28 de diciembre al 1 de enero".



¡Esos cargos ya me los habían hecho!



Y no soy el único, en el banco ya hay fila de usuarios afectados.



Respondan #HSBC. pic.twitter.com/sirQfuzHBG — Daniel Jácome (@danieleljacome) February 3, 2024 Pues @HSBC_MX debería vender jabón para lavarse las manos: me acaban de cobrar las compras que hice del 28 de diciembre al 01 de enero ¡en esta primera semana de febrero!



El asunto: al parecer nunca me cobraron esas compras (aunque el dinero en verdad desapareció de mi cuenta) — Shamir Luna (@phdshamirluna) February 3, 2024

Mientras otros expresan que no son atendidos en el número telefónico que les proporcionaron.

“No me contestan, estoy desde las 9 de la mañana que me pasaran con un ejecutivo, además son cargos que en su tiempo se liquidaron, me quitaron dinero de un depósito que se me realizó el día de ayer, además de dinero que tenía guardado, en ningún momento se vio como saldo retenido”, afirma @Den_Islas en X.

Oye @HSBC_MX me hicieron 3 cargos a la misma hora por diferentes montos, tu línea teléfonica no funciona y necesito su ayuda 😭😭😭😭

No me contestan estoy desde las 9 de la mañana que me pasaran con un ejecutivo, además son cargos que en su tiempo se liquidaron, me quitaron dinero de un depósito que se me realizó el día de ayer, además de dinero que tenía guardado, en ningún momento se vio como saldo retenido

@HSBC_MX @Profeco Buen día, me hicieron tres cargos no reconocidos en mi tarjeta, ya mande mensaje al Chat de la App y he llamado, pero tampoco me responden.

Consultada al respecto, Lysette Bravo, del área de Comunicación del banco HSBC, negó que se trate de un doble cobro.

Aseguró que debido a una falla del sistema, que el banco aún "está revisando", no aplicó a los clientes algunos cargos de diciembre, por lo que ahora se están procesando.

"Se invita a los clientes a revisar sus estados de cuenta para verificar que los cargos de diciembre no se hicieron y por lo tanto no se trata de un doble cobro", aseguró.

De las quejas de los clientes de HSBC por tiempos de espera prolongados para ser atendidos en el call center, dijo que se debe a una elevada demanda, pero se están procesando.