Cobrar impuestos escapa a mis atribuciones y sería violar la ley: Salazar Lomelín a AMLO

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aceptó la veracidad de la carta enviada de forma privada con la que responde Carlos Salazar Lomelín al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió cobrar adeudos de impuestos a 15 empresarios por 50 mil millones de pesos.

En la carta difundida de manera íntegra por W Radio, el dirigente empresarial le escribe al presidente que no va a violar la ley como se lo pide. “Recibo con asombro una carta en donde usted me pide ayuda para cobrar supuestos adeudos de compañías al Servicio de Administración Tributaria. Eso escapa a mis atribuciones y representaría una violación a la ley que por principio personal, no puedo hacer”, señala Salazar Lomelín en su respuesta.

Finanzas

En su Twitter, la cúpula empresarial explicó que “la carta difundida el día de hoy por un medio de comunicación sobre los supuestos adeudos fiscales de algunas empresas sí corresponde a la respuesta enviada de forma privada al presidente @lopezobrador. CCE se deslinda de haberla compartido a éste o cualquier otro medio”.

Durante el programa de radio que se transmite de 13:00 a 15:00 horas por W Radio, Carlos Loret de Mola leyó el texto con el que respondió Carlos Salazar Lomelin al presidente López Obrador, quien le pidió cobrar a 15 empresas tienen con el Servicio de Atención Tributaria (SAT) que ascenderían a 50 mil millones de pesos, los recursos dijo el presidente serían utilizados para apoyar a las Pymes y atender la emergencia del Covid-19.

“Tanto yo como usted, estamos obligados a cumplir con el principio de la legalidad, y liderar con ese ejemplo”, le contestó el empresario en su misiva.

En la carta reitera la disposición del CCE de seguir apoyando al Presidente como lo hizo antes como el aumento de los salarios de los trabajadores el T-MEC, recordó el empresario.

“Aprovecho este medio para reiterarle nuestro llamado a que usted y yo trabajemos nuevamente para lograr un gran acuerdo entre el gobierno, los trabajadores, el sector social y los empresarios”, indicó.

Por último, invitó al presidente Obrador a poner en marcha un plan de acción de 90 días, con medidas concretas que permitan hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.