Cofece emplaza a arrendadores de espacios comerciales por presunta manipulación de precios

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emplazó a empresas y personas físicas por presunta manipulación de precios en el mercado de arrendamiento de espacios inmobiliarios comerciales.

De acuerdo con el órgano antimonopolios, los presuntos responsables pudieron coludirse para manipular precios de renta en este sector que consideró prioritario debido a su creciente relevancia en la economía y los beneficios que representa para los mexicanos.

El sector de arrendamiento de espacios inmobiliarios no residenciales representó cerca de 36 mil millones de pesos para la economía mexicana en 2018, destacó la Cofece.

"La gran mayoría de los comercios en México establecen sus tiendas en inmuebles no residenciales que rentan dependiendo de sus necesidades, de esta forma pueden ofrecer sus bienes y servicios a personas en diferentes zonas (...) Cuando existen conductas anticompetitivas en el sector inmobiliario, sus efectos podrían reflejarse no solo en la afectación de los comercios que rentan espacios inmobiliarios no comerciales", indicó el regulador.

Con este emplazamiento, explicó el organismo, inicia un juicio en el que los probables responsables podrán manifestar lo que a su derecho convenga y presentar alegatos.