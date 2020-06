Cofece, un contrapeso a la política energética de AMLO: especialistas

El mensaje que da la Comisión Federal de Competencia (Cofece) es que sí hay contrapesos para las decisiones gubernamentales y eso le incomoda al gobierno, comentó Elié Villeda, especialista del sector energético.

Villeda dijo que es una buena señal que el órgano autónomo haya tomado una posición respecto al sector que le toca regular y la ruta de la controversia constitucional contra la Política de confiabilidad de la Secretaría de Energía es para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señale los límites que tiene la Sener para emitir una disposición.

Finanzas Bartlett, el paladín contra el cambio climático de la 4T

La Cofece dejó claro que sí habrá una afectación a la estructura económica del sector eléctrico. “Va a debilitar la competencia, no hay eficiencia de mercado, compromete el acceso abierto no discriminatorio de las redes eléctricas y beneficia un monopolio que es la CFE, limitando la participación de los privados”, aseguró el especialista.

Elié Villeda comentó que al parecer al gobierno le importa poco lo que diga la Cofece, porque el mensaje de Rocío Nahle, secretaria de Energía “es que no le interesa la competencia sino imponer su ideología”.

La secretaría de energía tuiteo después de que conoció el comunicado de Cofece que “la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional (SEN) está por encima de cualquier interés económico público o privado y se considera estratégico. En el @GobiernoMX trabajamos para garantizar a toda la población el servicio básico de acceso a la electricidad”.

Lucía Ojeda, profesora de Competencia Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destacó que la Cofece reconoce el propósito legítimo y deseable de Sener de incrementar y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, pero subraya que, siendo la competencia económica un principio y derecho fundamental establecido por la Constitución, es necesario buscar la mejor alternativa disponible para alcanzar todos los fines constitucionalmente protegidos, incluyendo la competencia.

En este caso, Cofece considera que los artículos 16, 28 y 133, así como la Ley de la Industria Eléctrica, establecen un régimen de competencia en los sectores de la generación y suministro de la energía eléctrica, mientras que la Política de Sener establece disposiciones que afectan gravemente las condiciones de competencia y otorga ventajas a ciertos participantes

“La competencia es la democracia de los mercados. Dado a que los enemigos de la competencia son intereses públicos y privados muy poderosos, es importante contar con un órgano independiente y autónomo que genere la seguridad a los participantes que no deberán enfrentar barreras injustificadas que protejan a unos cuantos. Sin reglas claras, no hay inversión y no hay desarrollo”, afirmó la profesora.

Sobre las críticas que hace el presidente a los órganos autónomos, dijo que se equivoca en atacarlos y verlos como un costo y no como una inversión. Apuntó que la mayoría de ellos se crearon como respuesta a exigencias ciudadanas.

Finanzas México queda fuera de lista de los 25 principales destinos para invertir

“Apoyando y fortaleciendo a los órganos autónomos se construye credibilidad en la aplicación de normas y con ello, se generan condiciones para el desarrollo”, afirmó.

La especialista recordó que no es la primera vez que Cofece ejerce esta facultad. Interpuso una controversia constitucional durante el sexenio pasado respecto al Decreto de Reformas al Reglamento de la Ley de Aeropuertos y las Bases Generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos saturados.

Abril Moreno consultora del sector energético comentó que la Cofece está cumpliendo con su objetivo, y es generar contrapeso no solo al gobierno federal, sino también en los mercados.

La especialista señaló que espera que la SCJN se pronuncie, en la línea de los jueces que han otorgado amparos a empresas generadoras de energía limpia y a organizaciones civiles. Explicó que la Política que emitió la Sener desde un inicio violó la Constitución, “porque debió haber pasado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) antes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación”.

La Política de Sener viola derechos que tiene que ver con un medio ambiente sano y contradice el Acuerdo de Paris. Se le pone obstáculos al desarrollo de las energías limpias y eso aparte de afectar la competitividad, ocasionará daños al medio ambiente, anotó Abril Moreno.